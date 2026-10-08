Disminuye extracción de la presa Guadalupe Victoria, pero mantienen alerta por lluvias

Aunque disminuyó el riesgo en la presa Guadalupe Victoria debido a que la extracción de agua se redujo a 9.5 metros cúbicos por segundo, se mantiene la alerta ante el pronóstico de lluvias de mediana intensidad para sábado y domingo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) redujo la extracción del embalse después de que el pasado lunes llegó a alcanzar los 97 metros cúbicos por segundo.

Actualmente, la presa Guadalupe Victoria se encuentra al 95.3 por ciento de su capacidad y, debido a que no se esperan lluvias importantes en su cuenca alta, no se prevén avenidas fuertes de agua durante las próximas 48 horas.

Sin embargo, la alerta se mantiene debido a que para el sábado y domingo se pronostican condiciones favorables para la presencia de lluvias, principalmente en la zona serrana que alimenta este embalse.

En la presa Santiago Bayacora también disminuyó el volumen de agua que se vierte al río del mismo nombre, aunque todavía se mantiene en niveles elevados, con 66 metros cúbicos por segundo. El embalse registra un nivel de almacenamiento de 104.7 por ciento.

Mientras tanto, en la presa Caboraca la extracción disminuyó de 37 a 4.7 metros cúbicos por segundo, con un almacenamiento de 100.3 por ciento.

En la presa Santa Elena, la extracción se mantiene en 3.5 metros cúbicos por segundo, mientras que su nivel de almacenamiento alcanza 100.7 por ciento.