Disney: lanzan de manera oficial las primeras imágenes de Coco 2

Disney y Pixar presentaron de manera oficial las primeras imágenes de Coco 2 durante la D23, evento en el que la compañía adelantó varios de sus proyectos cinematográficos para los próximos años.

El primer vistazo a la esperada secuela dejó una importante sorpresa para los seguidores de la cinta estrenada en 2017, Miguel Rivera ya no será el niño que conocimos en la primera película , pues el personaje aparecerá varios años mayor y entrando prácticamente en la adolescencia.

¿Cómo será Miguel en Coco 2?

El paso del tiempo será una de las principales diferencias entre ambas películas. En esta ocasión, Miguel será presentado como un adolescente, con un nuevo corte de cabello y una apariencia que deja claro que han transcurrido algunos años desde su primera visita a la Tierra de los Muertos.

Pese a este cambio, la música continuará jugando un papel importante dentro de su vida, pues en el material presentado aparece nuevamente acompañado de su guitarra.

Otro de los elementos que llamó la atención en el material mostrado por Pixar fue un posible reencuentro entre Miguel y Mamá Coco en el mundo de los difuntos, lo que apunta a que la segunda película continuará abordando temas como la memoria, el legado familiar y la conexión entre distintas generaciones.

Ernesto de la Cruz regresará en la segunda película

Entre las novedades más importantes está el regreso de Ernesto de la Cruz, antagonista de la primera entrega. Los primeros detalles apuntan a que este personaje tendrá nuevamente una relación importante con Miguel , luego de que en la primera película se descubriera la verdad detrás de su fama y su vínculo con Héctor.

Además, la nueva aventura llevará nuevamente al protagonista hacia la Tierra de los Muertos, escenario que se convirtió en uno de los elementos visuales más reconocidos de Coco.

¿Cuándo se estrenará Coco 2?

Aunque Disney ya comenzó a revelar detalles e imágenes de la cinta, todavía faltan algunos años para que llegue a las salas de cine. El estreno de Coco 2 está contemplado para 2029, y reportes surgidos tras la presentación ubican su llegada aproximadamente en noviembre de ese año.

Casi una década después, Disney comienza a preparar el regreso de Miguel Rivera y su familia con una historia que mostrará cómo han cambiado sus vidas con el paso de los años.