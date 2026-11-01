Disputa por un lugar para ver desfile termina en agresión a pareja en el Centro de Durango

Una mujer terminó hospitalizada luego de ser agredida físicamente por varias personas durante una discusión por un espacio para observar el desfile de vehículos que circulaba por la avenida 20 de Noviembre , en la Zona Centro de la ciudad de Durango, durante la noche del sábado 31 de octubre.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas, cuando la afectada se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de Armas, sobre el corredor Constitución , a un costado de la Catedral Basílica Menor, donde numerosas personas se habían reunido para presenciar el recorrido de los automóviles.

La lesionada fue identificada como Rosa María, de 29 años de edad, con domicilio en la colonia 12 de Diciembre, quien manifestó que un hombre comenzó a reclamarle el espacio donde se encontraba, para posteriormente empujarla de manera violenta e insultarla .

De acuerdo con su declaración, en la discusión también intervinieron tres mujeres que acompañaban al presunto agresor, así como un menor de edad, situación que derivó en una agresión física contra la afectada, mientras las personas involucradas disputaban un lugar para observar el desfile.

Al percatarse de lo ocurrido, su esposo, Jesús, de 44 años de edad, intervino para tratar de protegerla y detener la agresión; sin embargo, también fue golpeado en el rostro, aunque las lesiones que presentó fueron descritas como leves y sin marcas visibles al momento de proporcionar su declaración.

Debido a las lesiones sufridas, Rosa María fue trasladada al Hospital General 450, donde su ingreso quedó registrado alrededor de las 23:00 horas. Tras la valoración médica, se le diagnosticaron múltiples contusiones y un esguince cervical de tercer grado , aunque su estado de salud fue reportado como estable y sin riesgo para su vida.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para entrevistarse con la afectada y recabar información sobre lo sucedido. Hasta el momento, no se cuenta con datos sobre la identidad de las personas señaladas como responsables ni sobre posibles detenciones relacionadas con esta agresión.