Disputas por dinero superan los mil 212 mdp en tribunales de Durango

Los montos reclamados en juicios mercantiles en Durango sumaron mil 212 millones 549 mil pesos de enero a septiembre de 2026, un incremento de 10 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando ascendieron a mil 101 millones 305 mil pesos.

De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial del Estado, la capital duranguense concentró la mayor parte de las prestaciones reclamadas, con 894 millones 364 mil pesos, cifra que representa cerca del 73.8 por ciento del total estatal. En Gómez Palacio, los montos llegaron a 191 millones 935 mil pesos, mientras que los los juzgados mixtos acumularon 81 millones 789 mil pesos y en Lerdo se registraron 44 millones 459 mil pesos.

Los montos aumentaron, respecto a 2025

La comparación anual mostró que los montos reclamados aumentaron en Durango capital, al pasar de 778.3 millones de pesos en 2025 a 894.3 millones en 2026, así como en Gómez Palacio, donde crecieron de 171.8 a 191.9 millones. En contraste, en los juzgados mixtos disminuyeron de 95.5 a 81.7 millones y los de Lerdo bajaron de 55.5 a 44.4 millones.

En 2024, el monto total reclamado en juicios mercantiles durante el mismo periodo fue de mil 25 millones 626 mil pesos. Para 2026, la cifra representa un aumento de aproximadamente 18.2 por ciento respecto a ese año.