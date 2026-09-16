DMSP asegura que policías no golpearon a mujer en Durango

Durante la semana se presentó una denuncia pública en contra de elementos de la Policía Preventiva del Municipio de Durango, donde una mujer acusó que fue golpeada al momento de ser detenida ; sin embargo, las autoridades desmintieron el hecho, al señalar que fue grabado por las cámaras corporales y no recibió golpes.

“Hubo una queja hace dos días de una persona que supuestamente golpeamos, donde gracias a las cámaras nos pudimos dar cuenta y ver que no era así. Se estaba haciendo pasar por que le estaba dando un infarto para no ser detenida, pero estaba alterando el orden”, explicó Marco Antonio Contreras Villanueva, director de Seguridad Pública Municipal.

Apuntó que, gracias a la tecnología, se pueden resolver las controversias y, de alguna manera, proteger tanto a la población como a los elementos ante ese tipo de acusaciones.

A pesar de que en este caso se trato de una denuncia falsa, las autoridades reconocen que sí hay denuncias en contra de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó que hay quejas contra elementos de la corporación, pero que han ido a la baja en un 39 por ciento.

EVITAR LA CORRUPCIÓN

La dependencia de seguridad municipal había adelantado la adquisición de este equipo precisamente para resolver controversias y evitar actos de corrupción, tanto de los ciudadanos como de los elementos.

Por ejemplo, se busca evitar las “mordidas” en el municipio, ya que habrá consecuencias tanto para quienes las ofrezcan como para quienes las reciban, pues quedarán grabados.

Mientras que para el ciudadano se aplicará una falta administrativa, para el elemento se iniciará un proceso ante Asuntos Internos. La mayoría de las controversias se generan en temas de vialidad.

Una vez encendido el equipo para el turno correspondiente, no se puede apagar, ya que de hacerlo se enviará una alerta. Además, aseguran que las cámaras no pueden ser manipuladas.

El actuar de los elementos será supervisado y, en caso de presentarse una controversia como la denuncia que se registró, se revisará a detalle lo captado en video para corroborar los hechos.

Se adquirieron 120 cámaras corporales para los elementos y, de momento, son 20 las que ya se encuentran en funcionamiento. El resto, dijo, se encuentra en proceso de ajustes en pantallas, monitoreo, videowall, entre otros aspectos.

Las cámaras corporales o de solapa serán utilizadas por elementos de Vialidad y de la Policía Preventiva de Durango.