Doce duranguenses buscan avanzar a fuerzas básicas de Rayados

Un grupo de 12 futbolistas duranguenses participará este domingo 18 de octubre en Mazatlán, Sinaloa, en el último filtro regional de visorías para Rayados de Monterrey, donde buscarán mantenerse en el proceso de selección rumbo a las fuerzas básicas del club regiomontano.

La evaluación reunirá a jugadores de Sinaloa, Nayarit, Durango y Zacatecas. Para los representantes de la entidad, esta convocatoria significa una nueva etapa después de haber sido elegidos durante las pruebas realizadas a principios de mes.

Avanzan después de las visorías en Durango

De acuerdo información compartida por parte de los organizadores, los futbolistas fueron seleccionados durante las jornadas del 1 y 2 de octubre, promovidas por la asociación civil Suma Durango, con la participación del visor Carlos Alonso Salcido.

En aquellas pruebas se observaron jugadores de la capital y del interior del estado, entre ellos representantes de El Salto, Pueblo Nuevo. Tras esa primera evaluación, los elegidos recibieron la indicación de presentarse en el puerto sinaloense para continuar con el proceso.

La siguiente prueba les permitirá mostrarse junto a prospectos de otras entidades, en una jornada que definirá quiénes continúan en la búsqueda de una oportunidad dentro de la estructura formativa de Monterrey.

¿Quiénes integran la representación duranguense?

Los convocados son Josué Sarabia, Lucca Calderón, Aldo Fuentes, Bayrón Gallegos, Emiliano Toro, Axel Carrillo, Leonardo Partida, Erick Aguilar, Alexander Mares, Leonardo González, Kevin Alvarado y Yahir Reyes.

Bajo este contexto, se identifica a Erick Aguilar como originario de El Salto, Pueblo Nuevo, dentro de este grupo que buscará superar el filtro regional.

Aunque su presencia en Mazatlán todavía no representa una incorporación a Rayados, los 12 duranguenses llegan con la posibilidad de dar otro paso en el proceso. La cita del domingo será la siguiente evaluación para quienes aspiran a continuar su formación futbolística con el conjunto regiomontano.