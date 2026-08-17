Docente de Saltillo muere tras sentirse mal durante visita a Peñón Blanco

Un hombre originario de Saltillo, Coahuila, perdió la vida luego de comenzar a sentirse mal mientras se encontraba hospedado en el municipio de Peñón Blanco; hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.

El hoy occiso fue identificado como Gerardo Vega Ávila, de 65 años, quien tenía su domicilio en la colonia Zaragoza, de Saltillo, Coahuila, y se desempeñaba como docente.

Fue alrededor de la 01:00 horas de este lunes 17 de agosto cuando se reportó al número de emergencias 911 el fallecimiento de una persona en el Hospital Integral de Peñón Blanco, por lo que personal investigador acudió al lugar.

Según la información recopilada, Gerardo se encontraba de visita en Peñón Blanco y estaba hospedado en el Hotel La Hacienda. Durante su estancia había acudido al balneario conocido como La Concha.

En determinado momento, mientras se encontraba en una de las habitaciones, comenzó a sentirse mal, por lo que sus acompañantes decidieron trasladarlo en un vehículo particular de la marca Ford, línea Edge, modelo 2014, al Hospital Integral para que recibiera atención médica.

Sin embargo, al llegar al área de urgencias, el personal médico revisó a Gerardo y confirmó que ya no presentaba signos vitales. Durante la inspección inicial del cuerpo no se observaron lesiones o huellas de violencia que hicieran suponer alguna agresión.

Debido a que no fue posible establecer en ese momento la causa del fallecimiento, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango, donde mediante la necropsia se buscará determinar qué provocó la muerte del docente.