Documental de Oasis llega la próxima semana a cines; también podrá verse en Durango

Los boletos ya están a la venta para una de las experiencias musicales más esperadas del año. “Oasis: Don’t Look Back in Anger” llegará a los cines de México el próximo 10 de septiembre y Durango estará entre las ciudades que proyectarán el documental a través de Cinemex, llevando a la pantalla grande el histórico reencuentro de Liam y Noel Gallagher.

La cinta promete convertirse en una cita obligada para quienes crecieron con himnos como “Wonderwall”, “Champagne Supernova” o “Don't Look Back in Anger”, al ofrecer una mirada inédita al regreso de la banda británica después de más de una década de separación. La venta ya se encuentra disponible para las funciones del estreno.

EL REGRESO QUE HIZO HISTORIA

Más que un concierto filmado, el documental reconstruye el fenómeno que representó la gira “Oasis Live '25”, considerada uno de los regresos más importantes en la historia reciente del rock. La película sigue el proceso que llevó a los hermanos Gallagher a compartir nuevamente el escenario tras años de enfrentamientos públicos que parecían haber enterrado cualquier posibilidad de reconciliación.

Con acceso exclusivo a ensayos, camerinos y momentos detrás del escenario, la producción también incluye las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel en más de 25 años, además de material inédito que permite conocer cómo evolucionó la relación entre ambos durante la gira mundial.

MÁS ALLÁ DE LOS CONCIERTOS

Dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, con una historia desarrollada por Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”, el documental apuesta por un enfoque íntimo que pone el acento en la reconciliación familiar sin dejar de lado la energía de los conciertos que agotaron entradas alrededor del mundo.

Las imágenes alternan actuaciones multitudinarias con conversaciones privadas y escenas del backstage que muestran un lado poco visto de los Gallagher, mientras miles de fanáticos convierten cada presentación en una celebración colectiva del legado de Oasis.

OVACIÓN EN VENECIA

El entusiasmo por la película quedó demostrado este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde Liam y Noel Gallagher reaparecieron juntos para presentar el estreno mundial del documental fuera de competencia, protagonizando una de las postales más comentadas del certamen.

La función terminó con una prolongada ovación del público, mientras ambos hermanos compartieron gestos de complicidad que contrastaron con los años de distanciamiento que marcaron la historia de la banda.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN DURANGO?

En México, “Oasis: Don't Look Back in Anger” llegará a las salas de Cinemex el jueves 10 de septiembre, incluyendo funciones en Durango. La película tendrá una duración aproximada de dos horas y los boletos ya pueden adquirirse.