A 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, conocido como el “Gallo de Oro”, HBO Max estrenó una serie documental que reconstruye los acontecimientos que rodearon sus últimas horas de vida, su trayectoria musical y las distintas hipótesis que han surgido alrededor de su muerte.

Titulada “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, la producción está integrada por tres episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno, en los que se recuperan testimonios de familiares, amigos, colaboradores y figuras relacionadas con el cantante, además de material de archivo y reconstrucciones de los acontecimientos previos al ataque armado que terminó con su vida.

Entre las personas que participan se encuentran su hija Gabriela Elizalde, su exesposa Gabriela Sabag, su primo Fausto “Tano” Elizalde, el compositor Alejandro Lira, su mánager Héctor López y el cantante Carín León, quienes aportan diferentes perspectivas sobre la vida personal y profesional del intérprete.

LAS ÚLTIMAS 72 HORAS DEL GALLO DE ORO

Como parte de su narrativa, el documental se concentra en las últimas 72 horas de Valentín Elizalde, desde sus actividades y presentaciones hasta la madrugada del 25 de noviembre de 2006, cuando fue asesinado a los 27 años al salir del palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas.

La serie también recupera las diferentes hipótesis sobre el crimen, entre ellas la posible relación con el corrido “A mis enemigos”, canción que el cantante interpretó durante aquella presentación y que posteriormente fue vinculada con disputas entre grupos del crimen organizado.

Asimismo, aborda otras versiones sobre el homicidio, los señalamientos de una posible traición dentro de su círculo cercano y los conflictos personales que pudieron haber rodeado al artista. La producción presenta estos planteamientos a través de testimonios, sin que las distintas hipótesis representen una resolución judicial sobre los hechos.

Uno de los aspectos que retoma es precisamente el origen de “A mis enemigos”. De acuerdo con su compositor, Alejandro Lira, la canción no fue escrita originalmente como un mensaje dirigido a algún grupo criminal, sino que surgió a partir de un conflicto personal con un locutor de radio.

CRÍTICAS POR MOSTRAR AUTOPSIA

Pese a que la intención de la producción es reconstruir la historia del cantante y las circunstancias de su asesinato, uno de los elementos que más inconformidad ha provocado entre sus seguidores es la inclusión de fragmentos del video de su autopsia.

Las imágenes, que comenzaron a circular en internet poco después de su muerte, muestran parte de los procedimientos realizados al cuerpo del intérprete y, aunque aparecen censuradas, su incorporación generó cuestionamientos sobre el respeto a la memoria del artista y la necesidad de incluir ese material.

El video fue grabado por trabajadores de una funeraria en Reynosa y posteriormente difundido de manera ilegal, convirtiéndose en uno de los materiales más perturbadores relacionados con el asesinato del cantante.

A través de redes sociales, seguidores expresaron su rechazo a que la producción recurriera a estas imágenes, al considerar que su exhibición resulta innecesaria para contar la historia de Valentín Elizalde.

A dos décadas de su muerte, el documental recupera uno de los episodios más recordados de la música regional mexicana, con testimonios que buscan reconstruir tanto la trayectoria del intérprete como las circunstancias que rodearon su asesinato.