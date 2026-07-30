Documental sobre Jared Leto revive acusaciones contra el actor y cantante

Jared Leto enfrenta un nuevo capítulo dentro del mundo del espectáculo, ahora tras el estreno de “Jared Leto: Hollywood's Dark Secret”, el documental de la BBC que reúne los testimonios de 10 mujeres y profundiza en una serie de señalamientos que han marcado la carrera del actor y músico estadounidense.

La producción explora las experiencias relatadas por las entrevistadas, de las cuales cuatro acusan a Leto de presunta conducta sexual criminal cuando ellas eran adolescentes. Los hechos que describen habrían ocurrido entre 2002 y 2016, periodo en el que el artista tenía entre 30 y 40 años . Hasta el momento, el actor ha rechazado de manera categórica todas las acusaciones y no enfrenta cargos penales relacionados con estos señalamientos.

¿QUÉ ABORDA EL DOCUMENTAL?

Lejos de presentar únicamente entrevistas, el documental muestra el proceso de investigación realizado por la BBC. De acuerdo con la cadena británica, varios de los testimonios fueron contrastados con familiares y amigos de las denunciantes, además de fotografías, mensajes y un acuerdo de confidencialidad que una de las mujeres asegura que decidió no firmar.

La producción también incluye el testimonio de dos hombres que trabajaron con la banda Thirty Seconds to Mars, quienes relatan que en su momento les resultó incómodo observar la forma en que Jared Leto interactuaba con adolescentes durante algunas giras, incluyendo invitaciones a camerinos. Los representantes del artista reiteran en el documental que las acusaciones son falsas.

UNA POLÉMICA QUE NO ES NUEVA

La investigación de la BBC llega después de otros reportes publicados en los últimos meses. En mayo de 2025, la DJ Allie Teilz volvió a hacer público un relato sobre su experiencia con el actor , mientras que en junio la revista “Air Mail” difundió testimonios de nueve mujeres con acusaciones similares.

Con este nuevo documental, la BBC reúne esas versiones y las presenta como parte de una investigación más amplia sobre la trayectoria pública del artista, convirtiéndose en un nuevo capítulo de una controversia que continúa generando debate.

FIGURA DE HOLLYWOOD

Jared Leto es un actor, músico y productor estadounidense que inició su carrera en la televisión durante la década de los noventa y posteriormente se consolidó en Hollywood con películas como “Requiem for a Dream”, “Dallas Buyers Club”, por la que ganó el Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto, “Blade Runner 2049”, “House of Gucci” y “Morbius”.

Paralelamente, es el vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars, agrupación con la que ha realizado giras internacionales y construido una sólida base de seguidores durante más de dos décadas.

En años recientes también llamó la atención por organizar retiros para seguidores en una isla de Croacia, encuentros que fueron objeto de especulación en redes sociales debido a su estética y dinámica, aunque los organizadores los presentaron como experiencias de convivencia entre fans.

LA RESPUESTA DEL ACTOR

Tras la difusión del documental, los representantes de Jared Leto reiteraron que el actor niega de manera absoluta todas las acusaciones presentadas en la investigación de la BBC, calificándolas como falsas.

Hasta ahora, ninguna de las denuncias expuestas en el documental ha derivado en un proceso penal formal contra el actor.