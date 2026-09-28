Documento atribuido a la FGR vincula a ‘Pity’ Velarde con estructura de Los Chapitos en Mazatlán: Pie de Nota

Un documento atribuido a la Fiscalía General de la República (FGR) señala una probable relación entre Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa, y la estructura de Los Chapitos que presuntamente opera en Mazatlán. El análisis también vincula a integrantes de ese grupo con la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven originario de Durango.

El contenido fue dado a conocer este lunes 28 de septiembre por Pie de Nota, medio que aseguró haber obtenido el documento en exclusiva.

Según el reporte, el análisis de la FGR identifica vínculos y coincidencias entre distintas investigaciones. En él se plantea que Velarde habría auspiciado operaciones de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, señalado como líder regional de la estructura de Los Chapitos.

El señalamiento se centra en dos establecimientos asociados al exfuncionario: El Muchacho Alegre y Terraza Valentino. El fragmento del documento leído por Pie de Nota habla de una “probable relación” derivada de la operación de presuntos integrantes del grupo de “El 40” en esos negocios. Se trata de una hipótesis de investigación, no de una conclusión judicial sobre la responsabilidad de Velarde.

También te puede interesar: Madre de Carlos Emilio exige a la FGR informar qué aportó la declaración de 'Pity' Velarde

¿Qué señala el documento sobre Carlos Emilio?

Carlos Emilio desapareció el 5 de octubre de 2025 en Terraza Valentino, en Mazatlán. A casi un año de los hechos, su familia continúa buscándolo.

De acuerdo con Pie de Nota, el documento relaciona su caso con otros hechos de privación de la libertad y desaparición de personas en establecimientos de diversión nocturna de la Zona Dorada. También menciona la posible participación de Genaro Aarón Pérez Avendaño, identificado con los alias de “El 21” y “El Chamaco”.

El análisis plantea, además, la posible intervención de “El 40” como superior jerárquico dentro de la estructura investigada. Hasta ahora, no se conoce el paradero de Carlos Emilio.

La familia pide respuestas a la FGR

La difusión del documento ocurre después de que Velarde fuera llamado a declarar ante la FGR. Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, ha pedido a la Fiscalía que informe qué aportó esa comparecencia a la investigación sobre su hijo.

Por ahora, los señalamientos conocidos provienen del documento difundido por Pie de Nota, y hasta el momento la FGR no ha informado sobre los avances en la investigación.