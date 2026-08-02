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CLIMA EN DURANGO

Domingo con lluvias muy fuertes en Durango; ¿aplica para la capital? Esto dice el pronóstico

Un frente frío fuera de temporada está por afectar al territorio mexicano, según el pronóstico del SMN.

Domingo con lluvias muy fuertes en Durango; ¿aplica para la capital? Esto dice el pronóstico

Domingo con lluvias muy fuertes en Durango; ¿aplica para la capital? Esto dice el pronóstico

FERNANDA GALARZA
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Agosto inicia con distintos cambios en el clima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo 2 de agosto lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país, debido a la influencia del monzón mexicano, un frente frío cercano a la frontera norte y diversos sistemas de inestabilidad atmosférica.

Pronóstico general 

El monzón mexicano favorecerá lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, así como precipitaciones muy fuertes en el sur de Sonora. También se prevén chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California, acompañadas de rachas de viento fuertes.

Además, un frente frío próximo a la frontera, en interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias fuertes y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros.

También, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con el avance de la onda tropical número 23 al sur del territorio nacional, favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del centro, oriente y sureste del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.


Aunque sí continuará el calor durante la tarde en gran parte del norte del país, con temperaturas muy calurosas y superiores a los 45 grados. La onda de calor persistirá, pero se prevé que concluya a partir de este domingo en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.


¿Cómo estará el clima en Durango?


En cuanto al estado de Durango, se prevén condiciones de inestabilidad para este domingo 2 de agosto, con lluvias fuertes a muy fuertes que podrían presentarse en la mayoría de los municipios, incluida la capital. Para el resto de la entidad también se prevén lluvias ligeras a moderadas.


Respecto a las temperaturas, por la tarde el ambiente será muy caluroso, con una temperatura máxima de 32 a 33 grados.


El viento tendrá rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Clima en Durango pronóstico 2 de agosto lluvias fuertes, lluvias, rachas, Baja

               

                
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