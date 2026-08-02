Domingo con lluvias muy fuertes en Durango; ¿aplica para la capital? Esto dice el pronóstico

Agosto inicia con distintos cambios en el clima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo 2 de agosto lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país, debido a la influencia del monzón mexicano, un frente frío cercano a la frontera norte y diversos sistemas de inestabilidad atmosférica.

Pronóstico general

El monzón mexicano favorecerá lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, así como precipitaciones muy fuertes en el sur de Sonora. También se prevén chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California, acompañadas de rachas de viento fuertes.

Además, un frente frío próximo a la frontera, en interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias fuertes y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros.

También, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con el avance de la onda tropical número 23 al sur del territorio nacional, favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del centro, oriente y sureste del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Aunque sí continuará el calor durante la tarde en gran parte del norte del país, con temperaturas muy calurosas y superiores a los 45 grados. La onda de calor persistirá, pero se prevé que concluya a partir de este domingo en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, se prevén condiciones de inestabilidad para este domingo 2 de agosto, con lluvias fuertes a muy fuertes que podrían presentarse en la mayoría de los municipios, incluida la capital. Para el resto de la entidad también se prevén lluvias ligeras a moderadas.

Respecto a las temperaturas, por la tarde el ambiente será muy caluroso, con una temperatura máxima de 32 a 33 grados.