Domingo lluvioso en Durango; ¿incluye a la capital? Esto dice el pronóstico de HOY 25 de octubre

El clima se mantiene cambiante en México, desde la caída de lluvias hasta fuertes vientos, es como varias regiones y estados han pasado los últimos días, sumándole varios fenómenos que se desplazan sobre el territorio. ¿Seguirá así? Esto dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

De acuerdo al pronóstico de este domingo 25 de octubre, se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango , así como precipitaciones fuertes en Coahuila, debido a la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y el paso de la corriente en chorro subtropical.

Estas condiciones también favorecerán vientos con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora , además de la posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con la inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste de México.

En tanto, el centro del ciclón tropical Vance se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su amplia circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente y sur del país.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para Durango no hay cambio a lo ya mencionado, pues este domingo 25 de octubre se pronostican lluvias ligeras a moderadas en la mayor parte del estado , incluida la ciudad capital, mientras que en los municipios del oriente se prevé una baja probabilidad de precipitaciones.

Durante las primeras horas del día se tuvieron temperaturas de entre 10 y 11 grados Celsius. Sin embargo, al mediodía el ambiente será cálido, con temperaturas máximas de 28 a 29 grados.

En cuanto al viento, se pronostican rachas máximas suaves de entre 10 y 20 kilómetros por hora en la entidad.