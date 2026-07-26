¿Domingo en la Feria de Durango? Así estará el clima la tarde de este 26 de julio

Las condiciones para lluvias continuarán este domingo 26 de julio en gran parte del territorio nacional, con un panorama en el que el monzón mexicano seguirá siendo uno de los principales sistemas que favorecerán las precipitaciones. ¿Qué se espera para la entidad y el resto del país?

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, en combinación con condiciones de inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana.

Entre las entidades con pronóstico de lluvias fuertes se encuentra Durango, además de Chihuahua, Sinaloa, Sonora y otras zonas del occidente del país.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la onda tropical número 21 sobre el sureste mexicano, así como con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. A esto se suma que los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve, ubicado en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente de México.

En cuanto al ambiente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el clima de caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Además, la onda de calor persistirá únicamente en el noreste de Baja California.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este domingo se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con condiciones favorables para lluvias de mayor intensidad, principalmente en las regiones oeste y sur de la entidad.

De acuerdo con el SMN, para Durango se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, especialmente en las zonas occidental y sur del estado.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde el ambiente será caluroso en distintas regiones del estado, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en diferentes zonas de Durango.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El reporte del SMN señala que este domingo la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 15 grados centígrados, pero que conforme avancen las horas subirá considerablemente, hasta alcanzar una máxima de hasta 31 grados, cerca de las 16:00 horas.

A diferencia de días pasados, este domingo el cielo se mantendrá soleado y sin probabilidad de que se registren lluvias en la capital duranguense.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del lunes, el termómetro descenderá nuevamente hasta alcanzar una temperatura de 16 grados centígrados.