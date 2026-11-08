¿Domingo frío o cálido en Durango? Esto dice el pronóstico de HOY 8 de noviembre

El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en alerta a varias zonas de tres estados tras la posible caída de precipitaciones este domingo 8 de noviembre, así como otros fenómenos que afectarían en las temperaturas.

Pronóstico general

Según el informe, el sistema frontal número 4 permanecerá estacionado sobre el golfo de México e interactuará con un canal de baja presión ubicado en el oriente del territorio nacional, lo que originará lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan chubascos en San Luis Potosí. Además, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en las regiones norte y noreste del país.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y una vaguada en altura sobre el noroeste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, favorecerán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua.

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Zacatecas , mientras que en Sonora se esperan lluvias aisladas.

Para el sur de México, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; así como precipitaciones fuertes en Michoacán, Guerrero y Campeche.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Tras varios días sin presentarse lluvias, para este domingo 8 de noviembre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local Se prevé lluvias ligeras y aisladas en algunos municipios del norte del estado de Durango.

De acuerdo con los pronósticos, al amanecer de este domingo se tuvieron temperaturas mínimas de 7 y 8 grados Celsius; Sin embargo, para el mediodía se espera un ambiente cálido con máximas de 25 y 26 grados.

En cuanto al viento, se prevén rachas máximas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora en la entidad.

El frente frío número 4 horas también seguirá afectando a Durango, y para mañana lunes 9 de noviembre se pronostica un descenso en las temperaturas, con mínimas de entre 5 y 6 grados Celsius , por lo que se esperan condiciones muy frías durante las primeras de la jornada.