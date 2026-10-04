¿Domingo lluvioso en Durango? Frente frío 1 sigue presente y este será el clima HOY 4 de octubre

El territorio mexicano sigue presentando cambios climáticos por diversos sistemas que se desplazan en diversas zonas, sin embargo, el que más ha afectado hasta el momento es el frente frío 1, que según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantendrá como estacionario frente Tamaulipas y favorecerá lluvias.

Pronóstico general

Para este domingo 4 de octubre, el sistema frontal interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y el mar Caribe, generando lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También, se pronostican lluvias muy fuertes en Coahuila y fuertes en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Casi al final del día, el frente será reforzado por una masa de aire frío, lo que provocará un descenso de las temperaturas en el noreste del país , así como en regiones de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste, occidente y sur de México.

En lo que respecta a Rachel, su circulación continuará generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur y oleaje elevado en las costas del occidente del país.

Sin embargo, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de México y la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto a Durango, este domingo 4 se prevén lluvias ligeras a moderadas en la sierra occidental, mientras que en el resto de la entidad se esperan precipitaciones ligeras y aisladas, incluida la ciudad capital.

Durante la mañana se tendrá un ambiente fresco de entre 14 y 15 grados Celsius; mientras que para el mediodía, el ambiente será templado con temperaturas máximas de 20 a 21.

También el viento estará presente en la entidad, esperando rachas máximas moderadas fuertes de 30 a 40 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.