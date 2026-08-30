Domingo lluvioso para Durango; ¿en qué zonas? Esto dice el pronóstico de HOY 30 de agosto
Este domingo 30 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica nuevas condiciones climáticas, sin embargo, las lluvias seguirán predominando en distintas regiones del país, debido a la interacción de diversos fenómenos. ¿Aplica para Durango?
Pronóstico general
Según el informe de este día, en el noroeste, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Durango, así como precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Asimismo, una circulación ciclónica en altura, una vaguada y varios canales de baja presión favorecerán lluvias muy fuertes en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, además de precipitaciones fuertes en entidades del norte, occidente, centro y sur del país.
En el sureste, la onda tropical número 34 y una vaguada en altura ocasionarán lluvias muy fuertes en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, mientras que se esperan precipitaciones fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, todas acompañadas de descargas eléctricas.
También una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas elevadas y la onda de calor continuará en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
¿Cómo estará el clima en Durango?
Respecto a Durango, el pronóstico para este domingo 30 de agosto el estado tendrá lluvias moderadas a fuertes, sobre todo en la sierra occidental y en el resto se esperan precipitaciones ligeras y aisladas, incluida la ciudad capital, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.
Durante la mañana se presentan temperaturas mínimas de 15 y 16 grados Celsius, mientras que para el mediodía, el ambiente será caluroso y con un termómetro de máximas de 32 a 33 grados.
En cuanto al viento, se pronostican rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.