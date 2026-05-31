Domingo MUY caluroso para Durango; esta es la temperatura pronosticada para HOY 31 de mayo

Las condiciones atmosféricas mantienen cambiantes en México, esto debido a los sistemas y fenómenos que se encuentran circulando sobre el territorio. Para este domingo, no será las excepción, pues el reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre lluvias de fuertes a intensas en diversas regiones, así como la persistencia de temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con las previsiones, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sur y sureste de México, en interacción con la onda tropical número 3 y canales de baja presión en la península de Yucatán, favorecerá lluvias intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se pronostican lluvias muy fuertes en el centro de Veracruz, además de chubascos y lluvias fuertes en entidades del centro y oriente del país.

Por otra parte, una línea seca sobre el norte de México, combinada con una vaguada en altura, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará lluvias y chubascos en estados del norte y occidente del territorio nacional. Las precipitaciones más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mientras que una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte de la República Mexicana. La onda de calor continuará afectando principalmente a Durango , Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en Morelos comenzará a finalizar a partir de este día.

¿Cómo estará el clima en Durango?

El actual pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local asegura que para este domingo 31 de mayo condiciones inestables en gran parte del estado de Durango, con la presencia de intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes que podrían registrarse en la mayor parte del territorio estatal, incluida la ciudad de Durango.

Durante las primeras horas del día se tuvieron temperaturas mínimas de entre 16 y 17 grados Celsius. Sin embargo, al mediodía y la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar valores máximos de entre 33 y 34.

Respecto al viento, se esperan rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora en distintas regiones de la entidad.