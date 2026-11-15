Domingo muy frío y con probabilidad de lluvia en Durango: pronóstico para HOY 15 de noviembre

Un nuevo frente frío se mantiene sobre el territorio mexicano, el cual podría traer diversos cambios climáticos sobre varias regiones del país, entre ellas descenso de temperatura, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

Este domingo 15 de noviembre se pronostican lluvias y chubascos en distintos estados, debido a la presencia de canales de baja presión en el interior del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

También, el informe del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que el frente frío número 6 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste, lo que ocasionará chubascos en Baja California y Baja California Sur.

Además, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en regiones del noroeste y norte del territorio nacional.

Por otra parte, los canales de baja presión favorecerán lluvias y chubascos en el noreste, occidente, centro, sur y sureste de México , incluida la península de Yucatán.

Finalmente, se prevé que el frente frío número 5 deje de afectar al territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, este domingo se espera un ambiente fresco durante la mayor parte del día, con probabilidad de precipitaciones en algunas regiones.

La temperatura mínima en las primeras horas del día fue de 6 y 7 grados Celsius, sin embargo, ha comenzado a ascender y se espera que para el mediodía y parte de la tarde el termómetro llegue a máximas de 26 a 27 grados.

El viento también estará presente, con rachas máximas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Para el amanecer del lunes se prevén nuevamente temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados Celsius, por lo que persistirán las condiciones muy frías durante las primeras horas de la jornada.