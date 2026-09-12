¿Domingo soleado en la ciudad de Durango?, esto dice el pronóstico para este 13 de septiembre 

Un domingo mayormente soleado y con baja probabilidad de lluvias se espera para la ciudad de Durango y gran parte del estado, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la capital duranguense se prevé poca nubosidad, principalmente durante la tarde y noche, con temperaturas de 14 grados centígrados durante la mañana, 32 grados por la tarde y 16 grados por la noche, además de vientos de hasta 25 kilómetros por hora.

A nivel estatal se pronostican lluvias ligeras en algunas regiones, aunque las posibilidades de precipitaciones serán bajas y predominarán las condiciones soleadas durante la mayor parte del domingo.

Durante las últimas horas únicamente se registraron lluvias ligeras en algunas zonas de la sierra, con acumulados de hasta tres milímetros en Santiago Papasquiaro, Navíos y Guanaceví, mientras que en Topia y Tamazula se reportó un milímetro.

Temperaturas al amanecer de este sábado

En cuanto a las temperaturas mínimas, durante la mañana del sábado se registraron cuatro grados centígrados en San Bernardo y seis en La Rosilla, Guanaceví.

También se reportaron 10 grados en Hidalgo; 13 en Vicente Guerrero; 14 en Poanas, Súchil y Nuevo Ideal; 15 en Canatlán, y 16 grados tanto en Guadalupe Victoria como en la ciudad de Durango.

En otras regiones del estado, el termómetro marcó 18 grados en Indé, 19 en la zona serrana de Topia, 22 en Lerdo y 23 grados en Cuencamé y Tamazula.

Las temperaturas máximas alcanzaron los 36 grados centígrados en Santiago Papasquiaro y Tamazula; 35 en Topia, Cuencamé y Lerdo, y 30 grados en San Bernardo, Nuevo Ideal y la ciudad de Durango.