¿Domingo soleado o con lluvias? Esto espera la ciudad de Durango HOY 28 de junio

Las condiciones lluviosas continuarán dominando buena parte del territorio nacional este domingo 28 de junio, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán precipitaciones de distinta intensidad en varias regiones. Aunque las lluvias serán las protagonistas, en algunas zonas aún persistirá el ambiente caluroso. ¿Qué indica el pronóstico para México y Durango?

Pronóstico para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, en combinación con la onda tropical 12, ubicada sobre el occidente mexicano, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del norte, occidente, centro, oriente y sur del país.

Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, mientras que en otras entidades se mantendrá el potencial de precipitaciones de diversa intensidad a lo largo del día.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del país, junto con el desplazamiento de la onda tropical 13 sobre Chiapas, favorecerá chubascos y lluvias fuertes en esa región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca.

En cuanto a las temperaturas, este domingo concluirá la onda de calor que afectaba al sur de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, este de Colima, suroeste de Michoacán, la costa de Guerrero y el este y sur de Oaxaca, por lo que se espera un descenso gradual en las temperaturas máximas en estas zonas.

Clima en el estado de Durango

Para este domingo continuarán las condiciones de inestabilidad en el estado de Durango, con cielo de medio nublado a nublado y alta probabilidad de lluvias, principalmente en las regiones oeste y sur de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana se prevé un ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado, con temperaturas frías en la zona serrana. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados.

Respecto al viento, se pronostican velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Durango.

Así será el clima en la ciudad de Durango

El pronóstico indicaba que este domingo, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 16 grados centígrados, y que de manera gradual subiría hasta pasar a un clima muy caluroso, con temperaturas máximas de 31 a 32 grados centígrados.

Al igual que en días pasados, se prevé que el inicio del día tenga un cielo despejado, y conforme se acerque la tarde se presente algo de nubosidad, con probabilidad de lluvias ligeras, sobre todo durante la tarde-noche.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Para la madrugada y mañana del lunes, se prevé que el termómetro descienda a entre 15 y 17 grados centígrados.