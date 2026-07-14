Don Agustín Villanueva llega a los 100 años de vida

Un siglo de historias, trabajo y amor por la familia fueron motivo de celebración para Don Agustín Villanueva Soto, quien llegó a los 100 años de vida, rodeado del cariño de hijos, nietos, bisnietos y demás seres queridos que se reunieron para rendir homenaje a su vida.

Originario del poblado El Maguey, Don Agustín nació el 11 de julio de 1926, fecha que marcó el inicio de una historia que hoy suma 100 años de recuerdos, enseñanzas y legado familiar.

MÁS DE 20 NIETOS Y BISNIETOS

A lo largo de su vida formó una numerosa familia, fue padre de 12 hijos, de los cuales 11 continúan acompañándolo, quienes, junto con las nuevas generaciones, celebraron esta fecha tan especial.

Su descendencia está integrada por 42 nietos, 39 bisnietos y seis tataranietos, reuniendo a 98 descendientes, reflejo del legado familiar que ha construido a lo largo de un siglo.

Durante la celebración no faltaron las muestras de afecto, las felicitaciones y los mejores deseos para el festejado, quien recibió el reconocimiento y la admiración de familiares y amigos por una vida marcada por el esfuerzo, la dedicación y los valores que ha transmitido de generación en generación.

CELEBRAR LA VIDA

La reunión se convirtió en una ocasión inolvidable para recordar anécdotas, compartir momentos en familia y celebrar la vida de un hombre cuya historia permanece viva en cada uno de sus descendientes. Cumplir 100 años representa no solo una fecha extraordinaria, sino también el privilegio de ver crecer a una familia que hoy honra su ejemplo y celebra el legado que ha dejado a lo largo de un siglo.

¡FELICIDADES!