'Don perrón' se atascó en Durango; 'baches no afectan porque choferes están capacitados', dicen

Las barredoras que fueron adquiridas por el Gobierno Municipal de Durango son utilizadas únicamente para realizar trabajos en vialidades y bulevares de la ciudad, pero no para efectuar labores en las colonias, reconocen autoridades.

El director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, comentó que las barredoras de la llamada “Familia Perrón” se utilizan únicamente en vialidades y bulevares de alta velocidad.

Aunque han sido solicitadas para algunas colonias, señaló que no es posible utilizarlas en esos lugares, por lo que acude personal de barrido manual.

'DON PERRÓN' SE ATASCA

Sobre el incidente que presentó la barredora “Don Perrón”, al quedarse atascada en una calle de la ciudad, comentó que no sufrió ningún daño, además de que se llamó al técnico para que pudiera apoyar en las maniobras y sacarla rápidamente.

Dijo que la unidad iba fuera del pavimento y, al no tener suficiente tracción debido a que una de las llantas estaba más lisa, se quedó atascada en un zoquetal y patinó.

'BACHES NO AFECTAN', ASEGURAN

Sobre las unidades, tanto de los camiones recolectores de Red Ambiental como de los vehículos de Servicios Públicos, y si se ven afectados por los baches durante sus rutas de trabajo, el funcionario indicó que no.

Explicó que es porque siempre circulan a baja velocidad y los conductores pueden evitar los baches de manera adecuada, además de que, aseguró, los choferes están capacitados para manejar esas unidades.