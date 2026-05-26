Durango

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Donan empresas equipo para fortalecer el laboratorio tecnológico de la Unipoli 

Los estudiantes contarán con herramientas que ayudarán al desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas.

Donan empresas equipo para fortalecer el laboratorio tecnológico de la Unipoli 

Donan empresas equipo para fortalecer el laboratorio tecnológico de la Unipoli 

SAÚL MALDONADO
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Empresas de carácter internacional regalan equipo para el laboratorio de Infraestructura Digital de la Universidad Politécnica (Unipoli).

Se trata de las empresas Fortinet y Global Tics que hicieron estas donaciones para fortalecer el trabajo del laboratorio ya señalado.

Con esta aportación los estudiantes contarán con herramientas tecnológicas especializadas que permitirán reforzar su formación académica, mejorará sus prácticas en áreas estratégicas como ciberseguridad, protección de redes digitales y análisis de tráfico de red, contribuyendo al desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas altamente demandadas en el sector tecnológico.

Arturo Fragoso Corral, rector de esta institución educativa, dijo que este tipo de alianzas entre la iniciativa privada y las instituciones educativas impulsan la preparación de profesionistas mejor capacitados para enfrentar los retos actuales de las Tecnologías de la Información.

Finalmente agradeció a Fortinet y Global Tics por su compromiso e interés en fortalecer la educación tecnológica de calidad en Durango.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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