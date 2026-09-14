¿Dónde aplica la Ley Seca el 15 y 16 de septiembre? Conoce los estados y municipios con restricciones

La celebración del Grito de Independencia es una de las más populares en México, por lo que muchas familias suelen realizar algunas fiestas patrias en casa y preparar comida y bebidas alcohólicas para convivir.

Sin embargo, en algunos estados y municipios suelen haber restricciones para la compra de los segundos productos, llamada "Ley Seca", por lo que quienes planeen adquirirlos deberán hacerlo con anticipación.

¿Por qué hay ley seca estos días?

Esta Ley no es general para todo México, sino que se basa en las disposiciones que tomen las autoridades de cada uno de los 32 estados.

La decisión de implementar esta restricción durante el 15 y 16 de septiembre tiene como objetivo mantener el orden, cuidar la seguridad pública y evitar incidentes derivados del consumo excesivo de alcohol durante esta celebración.

Esta prohibición de compra podría contemplar distintos horarios, algunos desde las 00:00 horas de este lunes 14 de septiembre, mientras que otros empiezan a las 00:01 del 15 y terminan hasta las 23:59 del 16.

¿En qué estados y municipios habrá ley seca?

De acuerdo a la información que circula a nivel nacional, son al menos cuatro estados en los que se prevé la Ley Seca , y de estos algunos municipios también podrán aplicarla.

Entre ellos están:

Ciudad de México (del 14 al 16 de septiembre):

Tláhuac

Tlalpan

Estado de México (15 y 16 de septiembre)

San Mateo Atenco

Zinacantepec

Morelos (15 y 16 de septiembre)

Tepoztlán

Michoacán (15 y 16 de septiembre)

Morelia