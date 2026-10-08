¿Dónde está la tormenta tropical 'Simón' hoy 08 de octubre? Sigue su trayectoria EN VIVO

Luego de que este pasado miércoles por la tarde se diera a conocer el desarrollo de la tormenta tropical “Simón” en el océano Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este sistema avanzará y se intensificará aún más en próximos días. ¿Dónde se encuentra este jueves? Esto señalan los reportes.

Este pasado miércoles por la tarde, el SMN informó sobre la formación de la tormenta tropical “Simón”, apenas unas horas después de que se desarrollara la depresión tropical Veinte-E.

El pronóstico emitido por autoridades meteorológicas indica que en próximos días la tormenta tropical “Simón” adquiera más fuerza hasta alcanzar a ser huracán de categoría 3.

¿Cómo se encuentra actualmente la tormenta “Simón”?

En el más reciente reporte del SMN de este jueves 8 de octubre al mediodía, se señala que la tormenta tropical Simón” continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico sur mexicano, generando lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, sobre todo en el occidente y sur del país, así como vientos fuertes y oleaje elevado.

“Simón” actualmente se ubica en la latitud norte 15.5 y longitud oeste 103.8, con un hacia el oeste, a 275 grados, con una velocidad de 7 km/h y con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h.

¿Dónde se encuentra y hacia dónde se dirige?

El más reciente reporte del SMN indica que “Simón” se encuentra cerca de la costa mexicana, siendo la distancia más cercana a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colina, y a 580 kilómetros hacia el sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Su trayectoria seguirá hacia el oeste pero luego cambiará en dirección al norte, acercándose cada vez más a la costa de México, hasta ingresar a territorio nacional cerca de los límites de Jalisco y Colima, adentrándose hacia el país con dirección a Sinaloa.

Al momento de su ingreso al país, “Simón” será huracán de categoría 3, pero comenzará a perder fuerza hasta pasar a huracán de categoría 1 cuando se encuentre en territorio sinaloense.

Sigue la trayectoria EN VIVO

Debido a que en esta ocasión la tormenta tropical “Simón” sí representa un riesgo para México, y al poder modificarse sus condiciones o trayectoria, existen sitios de seguimiento en vivo para mantener a la ciudadanía actualizada sobre los ciclones tropicales.

Para poder seguir en vivo a la tormenta tropical “Simón” se pueden consultar sitios web como Zoom Earth o Windy, donde se realiza el seguimiento en tiempo real de cada uno de los ciclones que se registran.