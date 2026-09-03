¿Dónde habrá lluvias fuertes HOY jueves 3 de septiembre? Este es el pronóstico del SMN

La temporada de lluvias aún no termina, e incluso se intensifica en el mes de septiembre. Es por esto que en las últimas semanas, y en las siguientes, varios estados de México esperan este tipo de condiciones en diferente grado. ¿Cuáles tendrán este pronósticospara HOY jueves 3 de septiembre?

Desde el pasado mes de mayo comenzó oficialmente la temporada de lluvias en México, que conforme han pasado las semanas se han intensificado, hasta llegar a los meses de julio, agosto y septiembre, considerados los más lluviosos en el año.

¿Qué dice el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, así como la inestabilidad atmosférica, causarán lluvias puntuales muy fuertes en algunos estados.

Además, otro de los factores por los que se originarán lluvias de consideración este jueves es por la circulación del ciclón tropical Marie en el océano Pacífico, que afectará principalmente a la península de Baja California, aunque su nubosidad podría llegar también a otras entidades.

A su vez, canales de baja presión en el interior de México, que estarán en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además de la onda tropical 35 que se desplazará sobre el occidente de México, y la onda tropical 36, también serán factores para las lluvias de esta semana.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes?

En el reporte del SMN de este jueves 3 de septiembre, se dio a conocer que para este día algunos estados presentarán condiciones con precipitaciones de consideración.

Para este jueves, el SMN registra un pronóstico para lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Baja California Sur, sobre todo en las zonas centro y sur del estado. En esta ocasión, estas precipitaciones estarían causadas principalmente por la aproximación del huracán Marie, que avanza por el océano Pacífico.

Sin embargo, este no es el único estado con pronóstico de precipitaciones, para este jueves, pues se prevén lluvias fuertes con puntuales intensas, de 50 a 75 milímetros, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; además de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Nuevo León, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Se prevé que las condiciones de lluvias muy fuertes continúen durante el resto de la semana, e incluso se extiendan a otros estados, por lo que se sugiere a la ciudadanía estar atenta a cualquier actualización meteorológica sobre estas condiciones.