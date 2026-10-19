¿Dónde habrá lluvias fuertes HOY lunes 19 de octubre por la tormenta tropical ‘Trudy’?

Aunque se tenía previsto que el ciclón “Trudy” adquiriera fuerza considerable y se aproximara a la costa de México, en las últimas horas comenzó a debilitarse, por lo que actualmente avanza como tormenta tropical. Sin embargo, se prevé que este lunes siga causando lluvias de diversa intensidad en algunos estados. ¿En dónde? Esto señala el pronóstico.

Desde hace casi una semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de “Trudy”, que se convirtió en el ciclón tropical número 19 en el océano Pacífico en lo que va de la actual temporada, que comenzó el pasado mes de junio.

El SMN advirtió desde un inicio que “Trudy” dejaría a su paso lluvias fuertes en algunos estados, pues alcanzaría a ser huracán de categoría 4 mientras se aproximara a territorio nacional.

Sin embargo, luego de alcanzar la clasificación de huracán categoría 3 el pasado viernes por la mañana, “Trudy” se debilitó hasta huracán de categoría 1, para luego pedir aún más fuerza y pasar a ser tormenta tropical mientras sigue su avance por el océano Pacífico.

¿Cómo se encuentra “Trudy”?

En el más reciente reporte del SMN se informa que la tormenta tropical “Trudy” seguirá debilitándose gradualmente conforme avance el día; sin embargo, su circulación ciclónica dará paso a chubascos y lluvias puntuales fuertes, así como vientos fuertes y oleaje elevado.

Actualmente, el centro de “Trudy” se localiza aproximadamente en latitud norte 19.5 y longitud oeste 108.6, con un desplazamiento hacia el oeste-suroeste, a 250 grados, a 11 km/h.

Sobre los vientos, “Trudy” presenta actualmente vientos máximos sostenidos de 95 km/h, con rachas de hasta 110 km/h, siendo la distancia al lugar más cercano a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 395 kilímetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Estados con lluvias fuertes por “Trudy”

A pesar de que “Trudy” se sigue debilitando gradualmente con el paso de las horas, el SMN informa que para este lunes 19 de octubre persiste el pronóstico de lluvias en algunos estados.

El pronóstico indica que para este lunes se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en la zona costera de Jalisco, mientras que se prevén chubascos, de 5 a 25 milímetros en la región del sur de Baja California Sur.

Además de esto, se pronostican vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco, y oleaje de hasta 3 metros de altura en Baja California Sur y Jalisco.

“Trudy” comenzará a debilitarse aún más a lo largo del día, por lo que para el martes 20 de octubre pasaría a ser tormenta post-tropical, conforme se acerca más a la península de Baja California.