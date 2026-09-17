¿Dónde habrá lluvias intensas de hasta 150 mm HOY 17 de septiembre? Esto dice el pronóstico

Este jueves 17 de septiembre también se perfil para un día lluvioso, sin embargo, solo algunos estados del territorio nacional se verán afectados por este importante cambio en el clima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pese a esto, también se esperan temperaturas calurosos en otras zonas, mismas que podrían llegar hasta los 35 grados Celsius y mantendrían en alerta los habitantes de esos lugares.

Pronóstico general

Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica provocarán la caída de chubascos y lluvias fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

A esto se sumarán canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, que también traerán consigo precipitaciones o que se intensifiquen las ya pronosticadas.

También, una masa de aire frío, que se asocia con el frente frío número uno, así como una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el Golfo de México, traerán refrescamiento en varias zonas , así como lluvias muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país.

En cuanto al calor, el SMN manifiesta que prevalecerá la onda de calor en estados como Durango y Sinaloa.

¿Dónde lloverá este jueves 17 de septiembre?

Las lluvias que se esperan para este jueves podrían tener diferentes intensidades, las cuales están en los rangos de 25 a 50 mm, 50 a 75 mm y 75 a 150 mm.

No obstante, las que más preocupan son las últimas, pues la caída de agua podría provocar encharcamientos o inundaciones.

Ante esto, los estados con mayor alerta son:

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Tamaulipas

Chihuahua

Michoacán

Campeche

Guerrero

Quintana Roo

El resto de los estados prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y lluvias aisladas (01. a 5.0 mm), como: