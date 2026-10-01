¿Dónde habrá lluvias intensas y descargas eléctricas HOY jueves 1 de octubre?

Inicia el mes de octubre y las lluvias no se detienen, al contrario, se intensifican. Este jueves 1 de octubre algunas zonas de México podrían enfrentarse a condiciones adversas con fuertes precipitaciones, ¿a dónde aplicará este pronóstico?

Desde este pasado miércoles 30 de septiembre, el huracán “Rachel” comenzó a avanzar por el océano Pacífico, dejando a su paso efectos como lluvias y fuertes vientos en algunas zonas del país, sobre todo en la región costera de México.

Para este jueves 1 de octubre, estas condiciones seguirán y se extenderán a varias entidades del país, incluso con un pronóstico de lluvias intensas con descargas eléctricas en algunas zonas.

El paso del huracán “Rachel”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó este jueves que el huracán “Rachel” continuará intensificándose al sur de Baja California Sur, con una circulación que reforzará las lluvias muy las lluvias muy fuertes en dicha entidad, así como en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, donde también se prevén vientos fuertes y oleaje elevado.

Actualmente, “Rachel” es huracán de categoría 2, y avanza hacia el oeste-noroeste a 9 km/h, con vientos sostenidos de 165 km/h y rachas de hasta 205 km/h, siendo su punto más cercano a México a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 420 kilómetros hacia el oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Lluvias fuertes HOY 1 de octubre

El SMN señala que este jueves 1 de octubre las condiciones lluviosas predominarán en buena parte del país, debido a diversos factores que interactuarán.

Además del huracán “Rachel”, el SMN señala que el sistema frontal número 1 se extenderá sobre el norte y noreste de México, y estará en interacción con inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que propiciará lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A esto se sumarán canales de baja presión en combinación con inestabilidad atmosférica, lo que causará lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur de México.

Los estados que esperan este jueves lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, serán:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Y aunque con un pronóstico no tan fuerte, pero de igual manera considerable, con chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, están:

Aguascalientes

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Yucatán

Se espera que el huracán “Rachel” continúe su trayectoria por el océano Pacífico e incluso se intensifique en las próximas horas, por lo que las lluvias podrían adquirir también más fuerza.