¿Dónde habrá lluvias muy fuertes HOY miércoles 7 de octubre? Esto dice el SMN

Las precipitaciones no se detienen, e incluso en días recientes han comenzado a intensificarse en varias zonas del país, por lo que autoridades meteorológicas mantienen vigilancia y alerta en algunos estados. ¿Dónde habrá lluvias intensas este miércoles 7 de octubre? Esto indica el pronóstico.

Desde hace ya varias semanas, el clima en gran parte de México ha estado marcado por condiciones muy lluviosas, que incluso han dado paso a daños, crecidas en ríos y arroyos, entre otras situaciones.

¿Qué dice el SMN para hoy?

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles 7 de octubre la circulación de la tormenta tropical Isaías en el golfo de México, así como de inestabilidad atmosférica, causarán lluvias desde puntuales intensas hasta puntuales muy, todas ellas acompañadas de descargas eléctricas y fuerte oleaje.

Además de estos factores, para este miércoles una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical en el Pacífico Sur Mexicano, así como un canal de baja presión extendido por la Sierra Madre Occidental, dejarán lluvias puntuales intensas en dicha zona, así como puntuales muy fuertes en algunos estados del centro y occidente del país, y precipitaciones de menor intensidad en otros estados a lo largo de territorio nacional.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes HOY?

El reporte del SMN señala que este miércoles se prevén lluvias de consideración en buena parte del territorio mexicano.

Con un pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, están los estados de:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Y con precipitaciones de menor intensas pero aún considerable, con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, están:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Nayarit

Ciudad de México

Tlaxcala

Quintana Roo

Debido a que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, así como generar encharcamientos e inundaciones, autoridades meteorológicas piden a la ciudadanía tomar sus precauciones, sobre todo en los estados con estos pronósticos.