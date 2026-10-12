Donovan Carrillo conquista la medalla de oro en el Tayside Trophy 2026 con remontada histórica

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo conquistó la medalla de oro en el certamen internacional Tayside Trophy 2026, celebrado en Dundee, Escocia. El atleta jalisciense firmó una destacada actuación dentro de la categoría senior masculina, alcanzando una puntuación total de 234.63 unidades tras completar ambas jornadas de competencia.

Saca garra y demuestra su talento

El desarrollo del evento exigió una notable capacidad de recuperación para el deportista de 26 años. Durante el programa corto inicial, el representante israelí Mark Gorodnitsky tomó el liderato provisional al sumar 81.54 puntos, dejando a Carrillo en la segunda posición tras la primera fase del torneo.

No obstante, en el programa libre dominical, el tapatío desplegó su nueva rutina con elementos coreográficos de inspiración egipcia y gran dificultad técnica. Carrillo encabezó dicha jornada con 161.12 puntos, logrando una espectacular remontada que le permitió superar a sus competidores directos y colocarse en la cima.

El podio de la justa británica se completó con Gorodnitsky en el segundo lugar, quien obtuvo la medalla de plata acumulando 217.46 unidades. La medalla de bronce correspondió al juvenil suizo Ean Weiler, de 19 años, al registrar un total de 196.41 puntos al término de la contienda.

El primero de muchos por venir

La victoria representa el primer título internacional de la temporada para Carrillo, sumándose a la plata obtenida en el Skate Ontario Sectional Series y al décimo puesto logrado en el Kinoshita Group Cup de Tokio. Además, este metal dorado supera el subcampeonato obtenido por el azteca en este mismo certamen escocés.

Con este valioso triunfo en suelo escocés, el referente nacional consolida su preparación técnica y artística de cara a los próximos compromisos del circuito internacional. La actuación reafirma la vigencia y competitividad del patinaje sobre hielo mexicano en los escenarios más exigentes de la disciplina mundial.