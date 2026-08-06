'Don't Look Back in Anger', el documental de Oasis, llegará a los cines y Venecia

Los seguidores de Oasis tendrán una nueva cita con Liam y Noel Gallagher, ahora en la pantalla grande. El esperado documental “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, que retrata la histórica reconciliación de los hermanos y su regreso a los escenarios con la gira “Oasis Live ‘25”, llegará a los cines de México y Latinoamérica el 10 de septiembre, con funciones también en salas IMAX.

La producción, creada por Steven Knight, el guionista detrás de “Peaky Blinders”, y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, promete mostrar el lado más íntimo del regreso de una de las bandas más influyentes del britpop, responsable de himnos como “Wonderwall”, “Live Forever”, “Champagne Supernova” y “Don’t Look Back in Anger”.

MÁS QUE UNA GIRA

Lejos de ser una película de conciertos, el documental sigue el proceso que llevó a Liam y Noel Gallagher a dejar atrás años de enfrentamientos para compartir nuevamente el escenario después de la separación de Oasis en 2009.

La cinta incluye imágenes inéditas de los ensayos, momentos detrás de cámaras y las primeras entrevistas conjuntas de los hermanos en más de 25 años, además de mostrar el impacto que tuvo la gira de reunión entre millones de seguidores alrededor del mundo.

El recorrido también documenta cómo “Oasis Live ‘25”, que inicialmente contemplaba solo unas cuantas fechas en Reino Unido, terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional con más de 40 conciertos en 14 países.

RUMBO A VENECIA

En paralelo, esta semana se confirmó que “Oasis: Don’t Look Back in Anger” tendrá su estreno mundial en la 83 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde formará parte de la sección “Venice Open” fuera de competencia.

Además, el director artístico de La Mostra, Alberto Barbera, adelantó que Liam y Noel Gallagher asistirán al festival para presentar personalmente la película, marcando una nueva aparición pública de los hermanos tras su mediática reconciliación.

EL REGRESO MÁS ESPERADO

Desde que Oasis anunció su regreso, la reunión de los Gallagher se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más comentados de los últimos años. Tras más de una década de distanciamiento, la banda volvió a interpretar clásicos de discos como “(What’s the Story) Morning Glory?”, “Definitely Maybe” y “Be Here Now”, desatando una ola de nostalgia entre varias generaciones de fanáticos.

Ahora, ese reencuentro llegará al cine con una producción que busca mostrar no solo el regreso de la banda, sino también la compleja relación entre dos de las figuras más icónicas del rock británico.