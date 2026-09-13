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¿Dormir más significa descansar mejor?

Los especialistas recomiendan no centrarse únicamente en el número de horas dormidas, sino también en la calidad del sueño y en los hábitos cotidianos.

¿Dormir más significa descansar mejor?

¿Dormir más significa descansar mejor?

DANIELA ALMAGUER
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Cuando se prolonga el sueño de manera habitual, puede ser una señal de que la calidad del descanso no es adecuada o de que existe algún factor que afecta la salud. Identificar sus causas permite atender el problema de manera oportuna.

Y es que, a pesar de que las necesidades de descanso varían según la edad y las condiciones de cada persona, especialistas señalan que los adultos requieren, en promedio, entre siete y nueve horas de sueño por noche para recuperar energía y mantener un adecuado funcionamiento físico y mental.

¿QUÉ ES LO QUE PASA?

La prolongación frecuente del sueño puede estar acompañada de cansancio durante el día, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo y sensación de pesadez. Además, puede relacionarse con horarios irregulares, estrés, depresión, mala calidad del descanso o determinados problemas de salud.

Por esta razón, los especialistas recomiendan no centrarse únicamente en el número de horas dormidas, sino también en la calidad del sueño y en los hábitos cotidianos.

Mantener horarios regulares, limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse y procurar un ambiente tranquilo son medidas que pueden contribuir a un descanso reparador.


Si la necesidad de dormir más persiste o se presenta junto con fatiga constante, dolores de cabeza o falta de energía, es conveniente acudir con un especialista. Una evaluación médica puede ayudar a determinar la causa y establecer el tratamiento o las recomendaciones necesarias.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Salud Sueño Dormir sueño, descanso, calidad, horarios

               

                
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