¿Dormir ocho horas y despertar cansado? Estas son las causas principales

Pasar ocho horas en la cama no siempre significa levantarse descansado, hay noches en las que el cuerpo permanece dormido durante varias horas, pero al despertar aparece una sensación de cansancio, pesadez o sueño que hace sentir como si el descanso hubiera sido insuficiente. En realidad, el problema no siempre está en cuánto tiempo se duerme, sino en lo reparador que resulta ese sueño.

Y es que el organismo necesita atravesar de manera adecuada las distintas etapas del sueño para recuperarse durante la noche. Si ese proceso se interrumpe constantemente, aunque la persona no llegue a despertarse por completo o no recuerde esos episodios al día siguiente, el descanso puede perder calidad. Por eso, ocho horas de sueño fragmentado pueden dejar una sensación muy diferente a ocho horas de sueño continuo.

DORMIR SIN DESCANSAR

Uno de los principales factores que pueden explicar esta sensación son los despertares frecuentes durante la noche. El ruido, la luz, una temperatura incómoda, el uso de dispositivos electrónicos o incluso ciertos problemas respiratorios pueden provocar interrupciones que afectan la continuidad del sueño.

También hay hábitos que pueden dificultar que el organismo alcance un descanso adecuado. Consumir cafeína demasiado tarde, beber alcohol, cenar abundantemente poco antes de acostarse o mantener horarios de sueño muy cambiantes puede alterar la forma en que se desarrolla el descanso nocturno.

El resultado puede ser desconcertante, la persona mira el reloj y comprueba que durmió siete, ocho o incluso más horas, pero al levantarse siente que necesita seguir durmiendo. La cantidad de tiempo aparentemente está ahí; lo que puede haber faltado es un sueño suficientemente continuo y reparador.

EL ESTRÉS, OTRO FACTOR

El cansancio al despertar también puede estar relacionado con lo que ocurre antes de cerrar los ojos. Las preocupaciones, el estrés y una mente que permanece activa hasta altas horas pueden dificultar la transición hacia el sueño y favorecer un descanso menos estable.

Por eso, preparar el cuerpo para dormir puede ser tan importante como acostarse a una hora determinada. Reducir la intensidad de las luces, alejarse de las pantallas, leer, realizar estiramientos suaves o practicar respiraciones tranquilas puede ayudar a establecer una transición entre las actividades del día y el momento de descanso.

Mantener horarios relativamente constantes para acostarse y levantarse también puede favorecer un ritmo de sueño más estable. Durante el día, la exposición a la luz natural por la mañana y la actividad física regular pueden contribuir a mantener una rutina que facilite el descanso nocturno.

¿Y EL DORMITORIO?

El entorno en el que se duerme influye directamente en la continuidad del descanso. Una habitación demasiado iluminada, ruidosa o caliente puede favorecer un sueño más ligero y provocar interrupciones que la persona quizá ni siquiera recuerde al día siguiente.

Por el contrario, mantener un espacio oscuro, silencioso y fresco puede crear condiciones más favorables para dormir de manera continua. En este sentido, descansar no consiste únicamente en permanecer acostado durante un determinado número de horas, sino en permitir que el organismo atraviese la noche con la menor cantidad posible de interrupciones.

UN CANSANCIO CONSTANTE

Despertar cansado después de una noche aislada no necesariamente significa que exista un problema. Sin embargo, cuando esa sensación aparece de manera frecuente y comienza a afectar las actividades durante el día, conviene prestar atención a otras señales.

Los ronquidos intensos, las pausas en la respiración durante la noche, los dolores de cabeza al despertar, la somnolencia durante el día o las dificultades para concentrarse pueden acompañar algunos trastornos del sueño. En estos casos, dormir más horas no necesariamente resuelve el problema, porque la dificultad puede estar relacionada con la calidad del descanso.

La fatiga persistente también puede tener otras causas, entre ellas algunas alteraciones de salud como la anemia o los problemas de tiroides. Por eso, si el cansancio continúa durante semanas a pesar de mantener un horario de sueño adecuado, una valoración profesional puede ayudar a identificar qué está impidiendo que el descanso sea realmente reparador.

Al final, dormir ocho horas y descansar no son exactamente lo mismo. El reloj puede indicar que se cumplió con el tiempo recomendado, pero la forma en que una persona se siente al comenzar el día también ofrece una pista importante, cuando el sueño es continuo y reparador, el despertar debería sentirse como el final de una etapa de recuperación, no como si la noche simplemente hubiera pasado sin conseguir recuperar la energía.