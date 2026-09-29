Agencias de EU estarían investigando a Andy López Beltrán por crimen organizado y 'huachicol': NYT

De acuerdo con una publicación del diario The New York Times, Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a una diputación local, estaría siendo investigado por al menos dos agencias de Estados Unidos.

El texto, difundido la mañana de este martes a través de redes sociales, señala que los organismos estarían analizando acusaciones en su contra por vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible.

Asimismo, citando a cinco personas con conocimiento directo en el tema, el diario también aclaró que hasta este momento no se ha iniciado una investigación formal.

Además, tres fuentes comentaron que este año López Beltrán se ha puesto en contacto con funcionarios de Estados Unidos en varias ocasiones, sin que hayan mantenido conversaciones formales.

Andy López Beltrán cumple un mes sin visa

La revelación del periódico The New York Times ocurre un mes después de que el Departamento de Estado le revocara la visa a Andy López Beltrán, motivo por el cual declaró que se trataba de un acto al estilo “hitleriano”, sin fundamentos ni pruebas de mala conducta.

Cabe recordar que luego del anuncio de la cancelación de la visa del hijo de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinaum lo defendió y aseguró que era un acto político en contra del Movimiento de Regenración Nacional (Morena).