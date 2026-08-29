¿Dos aviones casi se estrellan en un estadio? Este es el contexto

Imágenes de dos aviones de pasajeros volando a muy baja altura sobre un estadio lleno de aficionados generaron preocupación y sorpresa este sábado 29 de agosto en Sudáfrica.

Los videos muestran a las aeronaves pasando prácticamente sobre el techo del inmueble, mientras una de ellas atraviesa incluso una nube de humo provocada por los fuegos artificiales.

¿Dónde ocurrió el sobrevuelo?

El episodio ocurrió en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo, recinto que contaba con aproximadamente 55 mil espectadores para presenciar el encuentro entre los Springboks de Sudáfrica y los All Blacks de Nueva Zelanda.

Contrario a lo que podría sugerir el aspecto del estadio o algunas publicaciones en redes sociales, no se trataba de un partido de futbol, sino de uno de los encuentros más importantes del rugby internacional.

Antes del inicio del partido, dos aeronaves de la compañía sudafricana Airlink realizaron un vuelo paralelo sobre el inmueble a una altura considerablemente baja, provocando que aficionados y jugadores dirigieran inmediatamente su atención hacia el cielo.

¿Por qué los aviones pasaron tan cerca?

El vuelo no fue accidental, de acuerdo reportes de medios internacionales, Airlink había anunciado previamente que realizaría el sobrevuelo como parte de las actividades previas al encuentro .

La compañía era patrocinadora aérea oficial del evento denominado Rugby’s Greatest Rivalry 2026, por lo que preparó una aparición especial con dos aviones Embraer representando a las selecciones participantes.

Ambos avanzaron prácticamente en paralelo sobre el estadio antes de ganar nuevamente altura.

Uno de los aviones atravesó el humo

Uno de los momentos que más preocupación provocó ocurrió cuando una de las aeronaves pasó directamente por una columna de humo proveniente de los efectos pirotécnicos instalados en la parte superior del inmueble.

Desde determinados ángulos, las imágenes daban la impresión de que el avión podía impactar contra el estadio debido a la poca distancia aparente entre la aeronave y el techo.

Sin embargo, una vez terminada la maniobra, los dos aparatos continuaron su recorrido con normalidad.

Hasta el momento no se han reportado daños en las aeronaves ni en la estructura del estadio, y tampoco se informó de personas lesionadas debido al sobrevuelo.