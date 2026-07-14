Dos de cada 10 duranguenses tienen problemas para cubrir sus gastos del hogar, según el INEGI

Durango se colocó como la tercera entidad del país con mayor satisfacción con la vida al alcanzar una calificación promedio de 8.78 puntos, en una escala de cero a 10. Sin embargo, dos de cada 10 personas reconocen que en su hogar existe dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes cubriendo sus gastos habituales, porcentaje superior al promedio nacional.

Así lo revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que ubica a Durango únicamente por debajo de Coahuila, con 8.85 puntos, y de Tamaulipas, con 8.79. El promedio nacional fue de 8.62 puntos.

La encuesta también evidencia que, pese al alto nivel de satisfacción que manifiestan los duranguenses con su vida, una parte importante enfrenta dificultades económicas. Al preguntar si los ingresos del hogar permiten cubrir los gastos habituales hasta finalizar el mes, el 19.1 por ciento respondió que tiene dificultad o mucha dificultad para hacerlo, mientras que el promedio nacional fue de 17.3 por ciento.

A nivel nacional, el estudio encontró que la satisfacción con la vida mantiene diferencias según las características de la población. Los hombres reportaron una calificación ligeramente superior a la de las mujeres, tendencia que también se observó en la edición de 2021.

La escolaridad también influyó en la percepción de bienestar. Las personas con estudios superiores registraron una satisfacción promedio de 8.74 puntos, mientras que quienes tenían únicamente educación básica alcanzaron 8.51 puntos, lo que refleja una mejor valoración de la vida entre quienes cuentan con mayor nivel educativo.

Otro factor asociado con un mayor bienestar fue el estado conyugal. Las personas casadas o que viven en unión libre reportaron niveles de satisfacción más altos que quienes están separadas, divorciadas o son viudas, de acuerdo con los resultados de la ENBIARE.

En el contexto nacional, Guerrero registró el porcentaje más alto de personas con dificultades para cubrir los gastos habituales del hogar, con 28.1 por ciento, mientras que Baja California presentó el menor, con 9.8 por ciento.

Durango se ubicó con 19.1 por ciento, por encima de la media nacional en este indicador económico, lo que muestra el contraste entre una elevada satisfacción con la vida y los retos que aún enfrentan muchos hogares para sostener su economía.