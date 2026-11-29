Dos estudiantes de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) fueron reconocidos a nivel nacional por su excelencia académica, y se les dio el premio otorgado por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM).

Ernesto Cardoza Solís, de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA), campus Gómez Palacio, y José Isaías Flores Ramírez, de la Facultad de Medicina y Nutrición (FAMEN), recibieron una medalla y un diploma conmemorativo por su destacado desempeño académico, con promedios sobresalientes.

De acuerdo con las autoridades educativas, el premio busca incentivar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los futuros profesionales de la medicina, por lo que distingue a quienes han sobresalido durante su formación universitaria.

La directora de la FAMEN, María del Carmen Rojas García, expresó que el reconocimiento a la excelencia académica que recibieron los alumnos refleja no solo su esfuerzo, sino también el trabajo académico que se realiza en las facultades de Medicina de la UJED.

“Estas distinciones ponen de manifiesto el talento, la disciplina y la preparación de los estudiantes, además de representar un motivo de orgullo para la Facultad y la Universidad”.

Asimismo, se destacó la importancia de ofrecer una formación de calidad que permita a los universitarios desarrollar sus capacidades y alcanzar un desempeño destacado en el ámbito profesional.