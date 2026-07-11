Dos jóvenes quedan lesionados tras ser impactados por camioneta, en Gómez Palacio

Dos jóvenes resultaron lesionados la noche del viernes luego de un accidente entre una motocicleta y una camioneta cuyo conductor escapó del lugar, en hechos registrados sobre el bulevar Sánchez Madariaga, en la colonia El Dorado, de Gómez Palacio.

El percance ocurrió cerca de las 22:15 horas, en el cruce con la calle Francisco I. Urquizo. Testigos observaron a los ocupantes de una motocicleta tendidos sobre la carpeta asfáltica y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al sistema 911.

De acuerdo con los primeros peritajes, una camioneta de color rojo circulaba de poniente a oriente sobre el bulevar Sánchez Madariaga y, al llegar al cruce, su conductor intentó realizar un retorno sin las debidas precauciones.

En ese momento fue impactada por una motocicleta Italika verde con negro que transitaba en sentido contrario , de oriente a poniente. El choque provocó que los dos tripulantes de la unidad de dos ruedas salieran proyectados contra el pavimento.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Johan Manuel Lozano Ávalos, de 22 años de edad, mientras que su acompañante era Cristina Guadalupe Quiñón Ortega, de 16 años. Ambos sufrieron diversas lesiones y la motocicleta terminó con severos daños en la parte frontal.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta presuntamente se retiró del sitio sin detenerse a auxiliar a los lesionados, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad y el paradero de la unidad involucrada.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los jóvenes y posteriormente los trasladaron al Hospital General de Gómez Palacio, donde quedaron bajo observación médica.

Elementos de Tránsito y Vialidad resguardaron la zona mientras personal pericial realizaba el levantamiento de evidencias y elaboraba el croquis correspondiente para determinar con precisión la mecánica del accidente.

La motocicleta fue retirada con el apoyo de una grúa y enviada al corralón municipal. Las autoridades informaron que se revisarán las cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector para tratar de identificar al conductor de la camioneta y fincar las responsabilidades que correspondan.