Dos militares sin vida y cinco lesionados, el saldo de volcadura en Cuencamé; ya fueron identificados

Dos elementos del Ejército Mexicano perdieron la vida y cinco más resultaron lesionados durante la volcadura de una unidad militar registrada la mañana de este miércoles 28 de octubre, sobre la carretera que comunica Río Grande, Zacatecas, con Gómez Palacio, Durango, a la altura del municipio de Cuencamé, cuando un convoy castrense circulaba bajo condiciones de lluvia.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 10:30 horas, en el kilómetro 176 de la mencionada carretera, cerca de la localidad 12 de Diciembre, donde un vehículo General Motors, línea Humvee, modelo 2017, de color verde, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado entre la vegetación, lo que provocó la movilización de elementos de la Guardia Nacional, corporaciones de seguridad y personal de emergencia.

En el lugar quedó sin vida Juan Razo Cosme, de 49 años de edad, cabo de Caballería, con domicilio en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de Onésimo Chavarría López, de 44 años, también cabo de Caballería, originario de Mante, Tamaulipas, quien conducía la unidad militar y fue trasladado al Hospital Regional de Cuencamé, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Los cinco militares lesionados fueron identificados como José Luis Rosales López Antonio, de 31 años, sargento segundo de Caballería; Santos Gregorio Santiago, de 49 años, cabo de Caballería; Juan Manuel Juárez Sánchez, de 21 años; Manuel Utrilla Hernández, de 27 años, y Jesús Eduardo Mixtega Castallejos, de 24 años, estos últimos soldados de Caballería. Todos fueron trasladados para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya precisado la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con la información proporcionada por el mayor de Caballería Fernando Felipe Cuadriello Cerqueda, de 51 años, perteneciente al 20 Regimiento de Caballería de Valladolid, Yucatán, el personal militar se desplazaba con dirección a Cuencamé en un convoy integrado por 10 vehículos, tres oficiales y 77 elementos de tropa bajo su mando. Durante el recorrido, y mientras se registraban precipitaciones pluviales, el conductor del Humvee perdió el control de la unidad, salió de la carretera y posteriormente volcó, aunque serán las investigaciones correspondientes las que determinen las causas del accidente.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos, adscritos a la Unidad Regional de Cuencamé, quienes encontraron la unidad siniestrada y el cuerpo de uno de los militares fallecidos. El agente del Ministerio Público, Eduardo Aguilar García, tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía, en Lerdo, Durango, para la práctica de las necropsias de ley, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de este accidente que dejó dos militares muertos y cinco lesionados.