El 2-0 de Tomateros ante Charros sirve de ejemplo para tres mercados de apuestas de béisbol mientras la LMP mantiene dos vueltas y ocho plazas de playoffs

Una victoria puede valer lo mismo en el marcador y tener un efecto distinto en la clasificación. El 6 de mayo de 2026, la Liga Mexicana del Pacífico confirmó que su temporada tendría dos vueltas: la primera hasta el 22 de noviembre y la segunda del 24 de noviembre al 30 de diciembre. Los diez clubes disputarán dos vueltas y definirán sus plazas de playoffs por posiciones, mientras el béisbol, presente también en 1xBet Ecuador oficial entre las apuestas deportivas disponibles, mantiene su calendario de partidos hasta el cierre de diciembre. Los ocho clasificados se conocerán al completar la fase regular.

Primero se cuentan victorias; después, posiciones

Los diez clubes se ordenan por resultados en cada vuelta. Al cerrarse una, el líder recibe diez puntos de clasificación; el segundo, nueve; el tercero, ocho. El sexto suma 5,5 y el décimo, 3,5. Tras la segunda vuelta se suman ambas puntuaciones. Los ocho mejores acceden a playoffs por los puntos acumulados.

La siguiente comparación es ilustrativa, no una tabla de resultados reales. Muestra por qué acabar primero una vuelta no equivale a liderar la clasificación acumulada.

Equipo Primera vuelta Segunda vuelta Total Tomateros de Culiacán 4.º — 7 puntos 2.º — 9 puntos 16 Charros de Jalisco 1.º — 10 puntos 6.º — 5,5 puntos 15,5 Naranjeros de Hermosillo 3.º — 8 puntos 5.º — 6 puntos 14

En una apuesta hipotética sobre qué club terminaría mejor ubicado en la clasificación acumulada, el ejemplo favorecería a Tomateros con 16 puntos frente a los 15,5 de Charros, aunque Charros hubiera ganado una de las vueltas. No se trata de cuotas reales, sino de un escenario ilustrativo. Una selección vinculada a los ocho puestos de playoffs dependería de los resultados de ambas vueltas completas.

El 2-0 que sirve para tres mercados

El 31 de octubre, Tomateros derrotó 2-0 a Charros gracias a un jonrón de dos carreras de Rosman Verdugo en la séptima entrada, el tercero de su campaña. El marcador permite comprobar tres selecciones hipotéticas sin utilizar cuotas:

● Moneyline: Tomateros ganó el partido, independientemente de su posición en la vuelta.

● Run Line -1,5: una selección a favor de Tomateros habría acertado por sus dos carreras de ventaja.

● Total Runs menos de 7,5: se cumplió porque ambos equipos sumaron solamente dos carreras.

El análisis de ese juego no permite asignar los puntos de la primera vuelta antes de que termine. Las líneas sobre un encuentro y los puntos de la clasificación responden a momentos diferentes.

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Una segunda vuelta también cambia los cruces

Tomateros, Charros y Naranjeros tienen un calendario que se prolonga hasta el 30 de diciembre. En el 2-0 del 31 de octubre, Norge Ruiz completó seis entradas sin carreras, permitió cuatro hits y consiguió cuatro ponches. David Gutiérrez figuró como lanzador ganador, mientras Sasagi Sánchez obtuvo el salvamento. Estos datos completan la lectura deportiva del encuentro, cuyo marcador sirve para los ejemplos de apuestas anteriores.

La liga anunció series de playoffs al mejor de siete partidos, con cuatro triunfos necesarios para avanzar. Los cuatro primeros del acumulado comienzan sus cruces como locales, con distribución 2-3-2. Por eso acabar octavo permite clasificarse, pero no concede la misma sede inicial que terminar primero. Las apuestas deportivas requieren un enfoque responsable, también cuando coinciden varios juegos.

Lo que deja claro el calendario

El sistema de dos vueltas determina la clasificación acumulada, mientras los mercados de apuestas sobre cada partido se resuelven según sus condiciones específicas. Una novena puede ganar un partido por dos carreras, cumplir un hándicap y aun así necesitar mejores posiciones para subir en los puntos acumulados. El calendario publicado en mayo ofrece las fechas y el formato; los clasificados se determinan únicamente cuando termina la fase regular.