Desde pequeño, acompañar a su abuelita y a su mamá al médico sembró en el Dr. Candelario Victorino una certeza que nunca abandonó: quería ser médico, pero sobre todo, quería ser el tipo de médico que sus pacientes entendieran por completo, que nadie se fuera a casa con dudas.

Ese momento definió no solo su vocación, sino la filosofía con la que ejerce la Ortopedia hasta hoy: la claridad en la comunicación no es un detalle, es parte del tratamiento.

MOVIMED

Junto a su esposa, la anestesióloga regionalista Daniela Montiel, está al frente de MOVIMED, un concepto único que rompe con la consulta tradicional. El sello de este proyecto, describe el doctor, es "integral y completo": abarca desde un diagnóstico adecuado hasta un manejo completo del dolor, con rehabilitación, intervencionismo y tratamiento especializado. Lo que construyen juntos dentro del consultorio es, en muchos sentidos, una extensión natural de lo que son fuera de él.

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN

Uno de los mayores desafíos que enfrenta a diario es ganarse la confianza de quienes ya han pasado por consultorios sin encontrar solución. Llegan escépticos y pocas esperanzas.

"El ganarnos la confianza de los pacientes de que realmente vamos a resolver su problema es a veces uno de los principales retos", reconoce.

Sin embargo, la buena comunicación ha resultado ser la clave: explicar con palabras claras y comprensibles ha logrado que pacientes lleguen a MOVIMED dispuestos a intentarlo una vez más. Para el Dr. Victorino, esa confianza no se exige, se construye consulta a consulta, escucha a escucha.

TECNOLOGÍA Y ORTOPEDIA

Entre los avances que más valora en su área destaca el uso del ultrasonido. "Considero que el uso del ultrasonido en la ortopedia es algo que no se utilizaba mucho", señala. Hoy permite realizar intervencionismo musculoesquelético y bloqueos analgésicos, procedimientos que pueden manejarse tanto desde ortopedia como desde anestesiología. Una convergencia de especialidades que MOVIMED encarna en su modelo de atención.

EMPATÍA, CORAZÓN DEL DIAGNÓSTICO

Para el Dr. Victorino, construir esa conexión humana es esencial.

"El tener empatía con el paciente es algo muy importante para que él tenga la confianza de poner su salud en nuestras manos", afirma.

No basta con entender el problema a nivel físico, destaca que hay que comprender también el entorno del paciente, su contexto, lo que el dolor le ha quitado.

APOYO MÉDICO Y HUMANO

La profesión, confiesa, le ha enseñado que los pacientes son personas con sentimientos, esperanzas y deseos. El dolor es el impedimento principal que les impide cumplirlos, y ser ese apoyo, tanto desde lo humano como desde lo médico, es lo más importante. Cada paciente que llega al consultorio carga algo más que una lesión: carga una vida que quiere recuperar.

Bajo un concepto integral y único, Movimed combina la Anestesia Regional con la Ortopedia en un mismo espacio.

VIVIR SON DOLOR

Hacia adelante, la visión de MOVIMED apunta a que más personas sepan que existe una opción real. "Somos una opción para que puedan vivir sin dolor", dice el doctor con convicción. El objetivo no es solo tratar, sino que los pacientes comprendan que, aunque ya hayan pasado por varios médicos, no todo está perdido. Y como la educación médica continua es parte de esa apuesta por la vanguardia, su próxima actualización será en Madrid.

En corto

Su éxito fuera de consulta : Mi familia.

: Mi familia. Motor diario : Mi esposa y mi hijo.

: Mi esposa y mi hijo. Cómo define Movimed: Eficaz y eficiente.

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