Dr. Eulalio Jiménez: cirugía oncológica y la detección temprana

En el marco del Mes de la Sensibilización y Concientización sobre el Cáncer de Mama, conversamos con el Dr. Eulalio Jiménez González, especialista en Cirugía General y subespecialista en Cirugía Oncológica, sobre los retos, mitos y realidades que rodean a este padecimiento, así como la importancia vital de la detección oportuna.

Echar luz en medio de la incertidumbre fue la principal motivación que llevó al Dr. Jiménez a tener una subespecialidad. "Cáncer" es una de las palabras que más impacta al paciente y a su familia. La cirugía oncológica permite devolver esa esperanza. El reto no es solo retirar un tumor, sino integrar un diagnóstico, ofrecer la mejor estrategia y acompañar al paciente en un momento difícil”, señala el Dr. Jiménez.

DETECCIÓN OPORTUNA, LA CLAVE

Detectar el padecimiento a tiempo marca la diferencia entre tratamientos agresivos y opciones conservadoras con posibilidades reales de curación. El especialista recuerda que el principal factor de riesgo es ser mujer, 1 de cada 8 desarrollará cáncer de mama, sumado a factores hormonales, genéticos y de estilo de vida.

ABORDAJE PERSONALIZADO E INTEGRAL

Frente a la creencia popular de que el diagnóstico implica pasar inmediatamente por el quirófano, el Dr. Jiménez aclara que no siempre la cirugía es el primer paso, pero sí un pilar dentro de una estrategia médica más amplia.

“La decisión sobre qué tipo de procedimiento realizar dependerá directamente del tipo de tumor, la etapa en la que se encuentre y las condiciones particulares de cada paciente”.

Por otro lado, al abordar el impacto emocional de una intervención, explica que el mayor temor de las pacientes no siempre radica en el quirófano, sino en las incertidumbres del después. Por ello, el especialista enfatiza la importancia de una comunicación clara: explicar en detalle los motivos del procedimiento y los posibles escenarios brinda la seguridad y confianza necesarias para afrontar la cirugía de la mano de un equipo médico especializado.

PROTEGER LA SALUD

A quienes posponen su revisión por temor, el Dr. Jiménez les recuerda que postergar la consulta no elimina el problema: “Una revisión da la tranquilidad de que todo está bien o, si se encuentra algo en etapa temprana, permite actuar oportunamente con cirugías y tratamientos menos agresivos”.