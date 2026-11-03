Drogan a hombre con clonazepam para robar dinero y perfumes de su casa en el Benito Juárez

Un hombre presuntamente fue drogado con un medicamento controlado por una persona que aprovechó su estado para sustraer dinero en efectivo y diversos artículos de valor de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Benito Juárez, de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado durante la noche del lunes 2 de noviembre, alrededor de las 20:15 horas, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades mediante una llamada al número de emergencias 911, para denunciar lo ocurrido en una vivienda de la Privada Niños Héroes.

La reportante, identificada como Valeria, manifestó que una persona presuntamente le había suministrado clonazepam a su hermano, medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central y puede provocar somnolencia, situación que habría sido aprovechada para cometer el robo.

De acuerdo con la versión proporcionada por la mujer, el presunto responsable se apoderó de una cantidad no especificada de dinero en efectivo, además de varios perfumes que se encontraban en el inmueble, para posteriormente retirarse del lugar.

Al momento de solicitar el apoyo policial, Valeria se encontraba en el exterior de su domicilio, a bordo de su vehículo, desde donde informó lo sucedido. Sin embargo, no se precisó la identidad de la persona señalada, la cantidad de dinero sustraída ni las condiciones de salud en las que se encontraba su hermano.

Ante lo ocurrido, será necesario establecer mediante las investigaciones correspondientes si efectivamente se suministró el medicamento a la presunta víctima y determinar las circunstancias en las que se cometió el robo, a fin de identificar al responsable y proceder conforme a derecho.