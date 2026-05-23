Dua Lipa conquista México con el lanzamiento de 'Dua Lipa (Live From México)'

La fiebre por Dua Lipa sigue creciendo y ahora la estrella británica lleva a sus fans directo al corazón de uno de los momentos más explosivos de su carrera con el estreno de “Dua Lipa (Live From México)”, un álbum en vivo y película de concierto que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y en YouTube.

El material fue grabado durante el épico cierre del “Radical Optimism Tour”, gira que se convirtió en uno de los espectáculos pop más exitosos de 2025, gracias a su ambiciosa producción, su impecable ejecución vocal y una conexión única con el público alrededor del mundo.

HOMENAJE PARA MÉXICO

Uno de los momentos más celebrados del proyecto ocurre cuando Dua comparte escenario con Fher Olvera, vocalista de Maná, para interpretar el clásico “Oye Mi Amor”. La colaboración desató la euforia de miles de asistentes y convirtió el estadio en un gigantesco karaoke colectivo.

Fher Olvera aseguró que compartir esta canción con una figura internacional como Dua Lipa fue un momento profundamente especial, destacando el orgullo que representa ver cómo un tema emblemático de la música latina sigue cruzando generaciones e idiomas.

Durante toda la gira, Dua sorprendió al público interpretando versiones y duetos en distintos idiomas para honrar cada ciudad visitada. Español, italiano, francés, portugués, alemán y hasta albanés formaron parte de esta dinámica que terminó convirtiéndose en uno de los segmentos favoritos del show.

UNA GIRA HISTÓRICA

El “Radical Optimism Tour” cerró con cifras monumentales, 92 conciertos en cinco continentes y más de 1.75 millones de boletos vendidos. Además, la cantante agotó múltiples fechas consecutivas en el estadio Wembley, consolidándose como una de las artistas pop más poderosas de la actualidad.

La crítica internacional no escatimó elogios.

Mientras Los Angeles Times calificó la gira como la más creativa y sólida de su carrera, Vogue México la describió como “una noche épica, para recordar”. Publicaciones como Variety, USA Today y The Hollywood Reporter también reconocieron el espectáculo como uno de los mejores conciertos del año.

LOS HIMNOS DEL SHOW

El álbum incluye algunos de los mayores éxitos de Dua Lipa, entre ellos “Training Season”, “Levitating”, “Physical”, “Hallucinate”, “Houdini”, “Don’t Start Now” y “Break My Heart” , además del esperado dueto “Oye Mi Amor” junto a Fher de Maná.

Con este lanzamiento, Dua Lipa no solo revive una de las etapas más exitosas de su carrera, también muestra el enorme vínculo que construyó con el público mexicano durante esta histórica gira.