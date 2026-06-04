Dudas sobre contrataciones del Ricardo Castro deben resolverse: afirman regidores

El presunto pago de casi el doble por parte del Municipio de Durango a algunos artistas que se presentaron en el Festival Ricardo Castro 2026 debe aclararse y forma parte de los ejercicios de transparencia que exige la ciudadanía, señalaron regidores.

El regidor Francisco Franco Soler reconoció que, tras la denuncia realizada al respecto, se ha generado polémica entre la población, por lo que la situación debe analizarse a detalle.

Indicó que, como regidores, deben ser responsables y entender cuáles fueron los gastos incluidos en el costo total de las contrataciones.

Franco Soler indicó que, al parecer, se contemplan servicios de transportación y otros conceptos de cobertura; sin embargo, aclaró que desconoce los detalles relacionados con la organización de eventos y espectáculos.

Finalmente, comentó que las dudas deben aclararse y que ello forma parte de la transparencia necesaria para brindar mayor tranquilidad a la sociedad, además de precisar si existieron o no pagos con sobreprecios.

Por su parte, la regidora Marisol Carrillo Quiroga manifestó que debe realizarse una investigación en caso de que efectivamente se hayan registrado pagos con sobreprecio.

Indicó que actualmente solo se cuenta con la información proporcionada por la Presidencia Municipal, pero que, en caso de confirmarse alguna irregularidad y no poder justificarse los gastos, deberá existir una consecuencia.

De lo contrario, señaló que simplemente será necesario ofrecer una explicación clara sobre la forma en que se realizaron los gastos.

Respecto a los señalamientos sobre una posible falta de transparencia en la contratación de los artistas, el regidor Ignacio Orrante Ramírez expresó:

“Cualquier duda que se tenga en ese sentido, vayan a la Contraloría Municipal para que puedan atender ese tipo de situaciones. Hay una institución de transparencia, hay una Contraloría”.

Agregó que es importante que las instituciones y, en este caso, las direcciones municipales, realicen su trabajo de manera correcta y que cualquier duda sea atendida por la instancia correspondiente.