¿Duendes en mina de Durango? Revelan aterrador VIDEO captado por trabajadores

Durango no solo se ha caracterizado por ser uno de los estados con los paisajes más bonitos y la tierra del cine, sino también por la riqueza de minerales que se han encontrado en diversos municipios.

En esos lugares, y desde muchísimos años atrás, se han construido minas para el tratado de estos materiales, siendo la de El Cerro del Mercado una de las más populares.

No obstante, en esas zonas se han registrado algunos hechos paranormales , entre leyendas muy antiguas y una nueva a aparición: duendes.

Una evidencia enviada al canal Podcast Paranormal revela el momento en que trabajadores de una mina, de la cual se desconoce su nombre y ubicación, captaron un aterrador momento que involucra uno de estos seres.

¿Duendes en mina de Durango?

Durante el estreno del episodio "Duendes y Chaneques", Fepo y Ramón Valdés -ambos expertos en temas paranormales- presentaron un el video que fue tomado por trabajadores de Durango.

La evidencia habría sido captada durante julio de 2025 y aunque al inico se creía que era en una mina del estado vecino de Zacatecas, una investigación derivó en la confirmación de que se trata de la entidad duranguense.

En el clip, de menos de 30 segundos, se observa uno de los túneles de la mina, sin embargo, al fondo de este lugar comienzan a escuchar risas en diversos tonos.

Al inicio se percibe el sonido como un niño pequeñito, pero conforme camina, la risa cambia a una más gruesa y malévola.

Tras la evidencia, los panelistas hablan acerca del caso, asegurando que por la manera en que se escuchan estas risas, es posible que sea como una advertencia de "estás en mi territorio, no te acerques".

Incluso, este ser tendría su propio nombre "El Muqui de la mina de Durango" y se ha vuelto toda una leyenda entre los trabajadores.

Pese a que esta evidencia ha sorprendido a muchos, no hay manera de comprobar que sea totalmente cierto.

¿Qué se sabe sobre la leyenda de "El Muqui"?

Aunque no hay certeza que los videos que se difunden sean reales en su totalidad, la leyenda de "El Muqui" sí existe .

Según la información se trata de un duende o espíritu guardián de las minas en la mitología andina. Habita en lo más profundo del subsuelo y suele hacer sonidos extraños.

El nombre proviene del quechua "Murik", que significa "el que asfixia", aunque también puede ser "Mukiq" ("el acto de torcer"), presentando gases y polvos que pueden enfermar de las vías respiraturas a los mineros.

Quienes han sido testigo de esta aparición, dicen que es un hombrecillo de muy baja estaturas, entre 50 y 80 centímetros, tiene una cebeza granda y el cuello no es visible, además su cuerpo es desproporcionado, tiene voz ronca y larga cabellera rubia o blanca.

Además, se dice que suelen vestir igual a los mineros y llevan una lámpara.