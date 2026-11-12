¿Duplicará Estados Unidos los aranceles a México? Esto dijo Sheinbaum sobre la amenaza de Trump

Luego de un mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que advirtió que los aranceles a México se duplicarían en caso de que no se detengan las caravanas de migrantes, este jueves 12 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto.

El mensaje de Donald Trump

Este jueves 12 de noviembre por la mañana, el presidente Donald Trump realizó una publicación en la red de Truth Social, en la que hizo referencia a las caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos, y a un aumento a los aranceles en caso de que esta situación no se frene.

“¡Aquí vamos de nuevo! Con la supuesta derrota de los republicanos en las elecciones de medio término (YO NO ESTABA EN LA BOLETA), la invasión de nuestro país está ocurriendo de nuevo. Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México”, señala la publicación de Trump. Y continúa diciendo que “muchas de las personas en estas caravanas son aquellas que varios países no quieren: ‘Envíenlos a Estados Unidos’, dicen, ¡pero no serán aceptados! MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hacen, los aranceles a México se DUPLICARÁN INMEDIATAMENTE. MÉXICO, EL GOBERNADOR DE TEXAS, EL NUEVO GOBERNADOR DE TEXAS, MUY LIBERAL, NUESTRA GRAN PATRULLA FRONTERIZA Y EL ICE, HAN SIDO INFORMADOS. ¡No habrá clemencia! Gracias por su atención a este asunto”, termina.

En la publicación del presidente Trump no se dio una fecha límite para que México tome estas acciones, por lo que hasta ahora se mantiene como una advertencia.

¿Qué dijo Sheinbaum al respecto?

Este jueves durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema, señalando que hay al momento dos caravanas, una en Chiapas en la que en un inicio había entre 500 y 600 personas, y una más que viene de Honduras, y que “debería de atenderse desde Honduras”.

Al respecto, señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con experiencia suficiente de caravanas que han llegado en años anteriores, y que este órgano informa a cada persona que no es posible pasar a Estados Unidos.

Luego de estas acciones, algunos migrantes optan por volver a sus países, y el gobierno facilita el retorno, según señaló la mandataria, quien agregó que el trayecto siempre está acompañado por un enfoque en los derechos humanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre si existe represión, a lo que contestó de manera negativa, pues indicó que aunque participa la Guardia Nacional, no lo hace de manera violenta, sino a modo de acompañamiento.