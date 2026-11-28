Las fotografías antiguas tienen la capacidad de detener el tiempo y mostrar aquellos rincones que forman parte de la memoria colectiva.

En blanco y negro, cinco postales de Durango permiten asomarse a otra época y descubrir cómo lucían algunos de sus espacios más representativos, desde las calles y monumentos de la capital hasta el patrimonio arquitectónico de otros municipios.

Entre las imágenes destaca una vista del tradicional Barrio de Analco, uno de los sectores con mayor historia de la ciudad, así como el entorno del monumento a Guadalupe Victoria y un antiguo desfile sobre la calle 20 de Noviembre, donde caballos y personas protagonizan una escena que refleja las formas de convivencia y celebración de aquellos años. También aparece el Monumento a la Bandera, otro punto de referencia de la capital duranguense.

El recorrido visual llega hasta el municipio de Nombre de Dios, con una estampa del templo de San Francisco, cuya arquitectura forma parte del legado histórico y religioso de la región.

Aunque algunos de estos sitios todavía pueden reconocerse, son imágenes que, más allá de su valor documental, permiten reencontrarse con el Durango de otras generaciones y apreciar la historia que permanece en sus calles.